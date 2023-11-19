19 ноября 2023, 13:03

Более 20 тысяч москвичей посетили экоцентр «Яуза» за год работы

Сайт мэра и правительства Москвы
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В одном из крупнейших экологических центров Москвы в парке «Яуза» побывали 20 тысяч посетителей за год. Они смогли поучаствовать в различных городских мероприятиях, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что центр заработал прошлой осенью.

Центр проводит множество мероприятий на экологическую тематику. За 12 месяцев там состоялось свыше 1,2 тысячи экскурсий и мастер-классов. Взрослые и дети смогут ознакомиться с мультимедийной экспозицией, посвященной экологическим профессиям.

Для школьников предусмотрены профильные стажировки и приключенческие экоквесты. Студентам предлагается послушать тематические лекции.

Экологическую акцию «ПаркАрт» для лечения и защиты деревьев также провели в Москве восьмой раз подряд. Благодаря ей удалось вылечить 350 деревьев. Художники наносили рисунки акриловыми красками на предварительно обработанные стволы.

Сергей Собянин Экология Москва 2023
19 ноября 2023, 14:15
Более 8,5 тысячи московских семей выбрали услугу «Помощь при переезде» по реновации в этом году
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«Согласно условиям программы, утвержденным Сергеем Собяниным, грузчики бесплатно помогают доставить крупногабаритные вещи, например, мебель и бытовую технику», - уточнил он.

Желающим заказать услугу нужно подать заявку через сервис «Помощь при переезде по программе реновации» или оставить ее лично, посетив центр информирования по переселению.

Это можно сделать после заключения договора на новое жилье.

Левкин добавил, что всего с начала реновации услугу выбрали более 35 тысяч семей. Помощью бесплатных грузчиков чаще всего пользовались жители Юго-Восточного, Северного и Восточного округов.

В столице подобрали стартовые площадки , включенные в реновацию жилого фонда, общим размером в 10 миллионов квадратных метров. Это позволит ускорить реализацию самой программы.

Москва 2023 Реновация в Москве
19 ноября 2023, 12:39
Гостиницы и офисы появятся в части бывшей промзоны Южного порта в Москве
Фото: Mka.mos.ru
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На месте участка бывшей промзоны Южного порта планируют возвести 935,5 тысячи квадратных метров деловой общественно-деловой недвижимости. Проект планировки территории уже одобрили, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь появятся гостиницы, производственные, научные и офисные комплексы, а также многие другие объекты, востребованные в этом районе», - уточнил он.

Заммэра отметил, что территорию Южного порта активно развивают, поэтому построенная недвижимость будет востребована в районе и городе.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, деловые объекты возведут на площади 65 гектаров между улицами Коломникова, Шоссейной и Шоссейным проездом.

«На этой территории предусмотрено возведение около 450 тысяч квадратных метров производственных площадей и 487 тысяч - общественной застройки», - пояснила она.

Княжевская добавила, что такой масштаб строительства позволит создать в районе активную городскую среду и новые рабочие места.

В Западном округе Москвы также приступили к возведению трех жилых корпусов по программе реновации. Они будут разносекционными и переменной этажности.

Строительство Москва 2023
19 ноября 2023, 11:49
Medtech.moscow признали самым массовым и популярным лекторием в России
Сайт мэра и правительства Москвы
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Всероссийская премия «За верность науке» признала Medtech.Лекторий самым массовым и популярным лекторием в стране. Проект создали, чтобы оперативно внедрять в клиническую практику инновации, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Глава города отметил, что летом в Medtech.Лектории провели 25 выступлений именитых научных деятелей и разработчиков стартапов со всех уголков России. Они делились знаниями и опытом в медицинской сфере.

В лектории обсудили современные разработки лекарственных препаратов, внедрение ИИ и знаний о генетике в лечении пациентов. Примерно тысяча человек очно и 2,5 миллиона в онлайн-режиме прослушали лекции.

Искусственный интеллект позволил московским медикам ускорить процесс лучевой диагностики и сделать его более точным. Нейросети помогают выявлять на рентгене заболевания по 28 клиническим направлениям.

Искусственный интеллект Медицина Сергей Собянин Технологии Москва 2023
19 ноября 2023, 11:27
Клуб проректоров помог провести для московской молодежи конкурсы, фестивали и встречи
Сайт мэра и правительства Москвы
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Клуб проректоров помог провести в Москве конкурсы, фестивали и встречи для молодежи. Представители сообщества разработали планы мероприятий, приняли участие в их организации, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Взаимодействие с университетами позволяет нам находиться в постоянном контакте с важной частью нашей целевой аудитории - активной молодежью города», - уточнила глава проектного офиса «Молодежь Москвы» Маргарита Савинкина.

По ее словам, московский клуб проекторов позволяет молодежи быть в курсе возможностей, предоставляемых городом.

В 2023-м клуб под кураторством проектного офиса «Молодежь Москвы» при поддержке комитета общественных связей и молодежной политики участвовал в проведении многих студенческих мероприятий.

Сотрудники проектного офиса способствуют выявлению и реализации потребностей молодежи. Для студентов запустили 10 проектов, организовали свыше 2,5 тысячи мероприятий, которые собрали более 1,5 миллиона участников.

Столичному пространству «Молодежь Москвы» исполнился год. За это время более 150 тысяч горожан в возрасте от 14 до 35 лет воспользовались сервисами этого пространства.

Молодежь Москва 2023

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