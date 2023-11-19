Более 20 тысяч москвичей посетили экоцентр «Яуза» за год работы

Более 8,5 тысячи московских семей выбрали услугу «Помощь при переезде» по реновации в этом году

Сайт мэра и правительства Москвы

Читайте нас в: Google Новости

С января этого года больше 8,5 тысячи семей воспользовались бесплатной помощью грузчиков во время переезда по программе реновации. Новоселы сами перевозят только ценные вещи, документы и питомцев, сообщил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.