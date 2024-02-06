06 февраля 2024, 16:33

Более 20 домов поэтов и писателей восстановили в Москве

РИА «Новости»
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С 2015 года в Москве отреставрировали свыше 20 многоквартирных домов, которые связывают с жизнью и деятельностью известных литераторов. Об этом сообщил Фонд капитального ремонта столицы.

Например, специалисты отремонтировали здание по адресу Большая Бронная, дом 2/6. Оно известно благодаря советскому поэту и писателю Михаилу Исаковскому. Его песни «Катюша», «Ой, цветет калина» и «В лесу прифронтовом» с годами стали всенародными хитами. Исаковский прожил на Большой Бронной, в доме 2/6, с 1970 по 1973 год. Это шестнадцатиэтажное здание, воздвигнутое в 1968 году по уникальному архитектурному проекту.

Также реставрация затронула дом № 3 в 2-м Павловском переулке, который ассоциируется с именем великого русского поэта Сергея Есенина. С 1914 по 1915 год поэт жил здесь в двух арендованных комнатах со своей супругой Анной Изрядновой.

Работники Фонда капремонта восстанавливали в зданиях фасады и инженерные системы, приводя дома в первоначальный вид.

Также в столице согласовали проект реставрации водоемной башни XIX века.

Ремонтировать объект культурного наследия будет инвестор.

Благоустройство ЖКХ Писатели Москва
06 февраля 2024, 16:48
ЖК с фактурными фасадами и террасами появится на севере Москвы
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В Северном округе Москвы планируют возвести жилых шесть корпусов в необычном оформлении из разных материалов. Внутри ЖК появятся благоустроенные дворы с детскими площадками и зонами отдыха для взрослых, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Общая площадь квартир в жилых корпусах составит около 86 тысяч квадратных метров. Их отличительной особенностью станут фасады, на которых будут сочетаться металл, стекло и бетонная плитка», - отметил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что корпуса в Западном Дегунине полностью достроят в 2026 году.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, фасад будет выделяться панорамным остеклением со стемалитовыми вставками и многообразием летних помещений, включая треугольные и угловые балконы, открытые террасы на верхних этажах.

Он добавил, что первые этажи стали особым уровнем городской жизни, поэтому при проектировании ЖК им уделили пристальное внимание. Там разместят коммерческие и социальные помещения, что позволит сформировать динамичный урбанистический ландшафт.

В состав ЖК «Бусиновский парк» войдут шесть корпусов. Также в проекте заложено строительство четырех детских садов для 750 воспитанников и двух школ на 1700 мест.

Строительство общежития для студентов МГТУ имени Баумана в Москве также вышло на финишную прямую. Два корпуса объекта будут включать 620 жилых блоков.

Строительство Москва
06 февраля 2024, 16:12
Московские хирурги прооперировали девочку с редкой патологией аорты
Freepik
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В Москве специалисты детской клинической больницы имени Пирогова провели сложную операцию девочке с редкой патологией аорты. За жизнь ребенка врачи боролись больше 10 часов, сообщили в пресс-службе медучреждения.

«При обследовании пациентки было выявлено, что на уровне почечных артерий аорта на протяжении пяти–шести сантиметров сужалась до нитевидного состояния», - уточнил замглавврача по хирургической работе РДКБ Максим Сухов.

Девочку из Иркутской области врачи стали наблюдать сразу после рождения из-за высокого артериального давления. Во время обследования выяснилось, что причина этого кроется в почти полном прерывании аорты.

На лечение пятимесячную девочку направили в отделение детской и сердечно-сосудистой хирургии РДКБ. После более тщательного обследования медики выявили и другие проблемы - из-за нарушения кровоснабжения сильно страдали почки.

Специалисты решили прооперировать маленькую пациентку. Во время операции медики выполнили протезирование аорты и вшили синтетический протез.

Сухов пояснил, что сосудистый протез нужно было вшивать выше устьев почечных артерий, и остановка кровотока в аорте вызвала бы гибель почек. Поэтому их на время удали из организма и поместили на лед.

Сложнейшая операция длилась более десяти часов и закончилась благополучно. Послеоперационный период под наблюдением специалистов также прошел без осложнений.

Врачи в Москве также спасли столетнюю пациентку с проблемами сердца. Пенсионерке вовремя установили кардиостимулятор.

Дети Врачи Москва
06 февраля 2024, 14:57
Москву накроют интенсивные снегопады в среду
РИА «Новости»
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В течение суток в Москву придет стремительный циклон, который принесет с собой интенсивный снегопад, шквальный ветер и снежные бури. Об этом РБК рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Циклон очень быстрый, он за предстоящие сутки пройдет 1400 километров», - рассказал он.

По словам синоптика, сильный снегопад будет кратковременным. Он начнется после полудня 7 февраля и закончится в ночь на 8 февраля. За это время в городе выпадет от шести до 11 миллиметров осадков, около четверти месячной нормы.

Грядущие снегопады могут побить рекорд 29-летней давности, когда осадкомеры попало 9,5 миллиметра.

При этом в Минэкологии сообщили, что зимы в Подмосковье стали более теплыми за последние 30 лет. Резкие колебания температуры зимой стали привычным явлением.

Погода Снегопад Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 14:15
Общежитие класса «люкс» для студентов «Бауманки» почти достроили в Москве
РИА «Новости»
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Строительство общежития для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана в Москве вышло на финишную прямую. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

«Реализуемый объект - совершенно уникальный формат проживания для будущих ученых. Фактически, студенты будут размещаться в объекте класса „люкс“ в центре столицы», - отметил заммэра.

Два корпуса общежития будут включать 620 жилых блоков. Готовность корпусов «Спектр» и «Стрела» оценили в 99% и 75% соответственно. Параллельно идет благоустройство территории кампуса.

Помещения площадью приблизительно 40 квадратных метров с высокими потолками в 2,7 метра и современным панорамным остеклением рассчитаны на четырех человек. Жилые блоки оснастят отдельной кухней. Из окон некоторых комнат будет виден Лефортовский парк, а с верхних этажей второго корпуса - Центральный кластер и другие участки кампуса.

Инновационный дизайн объекта уже отметили Архитектурной премией Москвы в прошлом году.

Осенью мэр столицы Сергей Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана : многофункциональный научно-образовательный корпус и Дворец технологий.

Строительство Студенты Андрей Бочкарев Москва

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