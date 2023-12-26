Более 2,3 тысячи жилых домов капитально отремонтировали за год в Москве

«Больше всего домов отремонтировали в Центральном, Южном и Северном административных округах», - отметил он.

Заммэра уточнил, что план работ составляют для каждого дома индивидуально, учитывая срок службы инженерных систем и их состояние.

Зимой специалисты могут проводить работы, на которые не влияет погода. Например, ремонтируют системы электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов. С приходом теплого сезона начинаются работы по ремонту фасадов и плоских крыш.

Бирюков добавил, что московская программа капремонта подразумевает обновление 29 тысяч домов, общая площадь которых превысила 290 миллиона квадратных метров. В зданиях отремонтируют более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов, а также заменят свыше 115 тысяч лифтов.

В Москве также капитально отремонтировали три дома, построенных по проекту архитектора Иосифа Ловейко. Они расположены на Котельнической, Краснопресненской набережных и проспекте Мира.