Более 2,3 тысячи домов капитально отремонтируют в Москве за год

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В этом году капремонт охватит 2334 домов. В них заменят 2642 лифта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2015 года специалисты провели ремонт в 13,9 тысячи зданиях и установили более 45 тысяч новых лифтов.

Глава города отметил, что в домах, попавших под капремонт, не осталось лифтов, срок службы которых превышает 25 лет.

В общей сложности в 2023 году капитально отремонтировали 2309 зданий и обновили 3866 лифтов.

В Москве также провели капремонт в трех домах , в которых раньше проживали известные ученые. Всего с начала программы обновили более 30 таких зданий.