11 февраля 2024, 19:10

Более 2,3 тысячи домов капитально отремонтируют в Москве за год

Читайте нас в: Google Новости

В Москве за девять лет с момента запуска программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов обновили почти 14 тысяч зданий. В 2024-м планируют привести в порядок еще более 2,3 тысячи объектов, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В этом году капремонт охватит 2334 домов. В них заменят 2642 лифта.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2015 года специалисты провели ремонт в 13,9 тысячи зданиях и установили более 45 тысяч новых лифтов.

Глава города отметил, что в домах, попавших под капремонт, не осталось лифтов, срок службы которых превышает 25 лет.

В общей сложности в 2023 году капитально отремонтировали 2309 зданий и обновили 3866 лифтов.

В Москве также провели капремонт в трех домах , в которых раньше проживали известные ученые. Всего с начала программы обновили более 30 таких зданий.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва
11 февраля 2024, 20:08
Сканер московских изобретателей помог оцифровать старинные документы
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Разработчики из Москвы создали сканер для оцифровки документов. Изобретение уже помогло перевести в электронный вид рукописи XII–XX веков, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Устройство позволяет бесконтактно переносить изображение в электронный формат. На нем можно оцифровывать даже картины», - отметил мэр столицы Сергей Собянин.

Фонды древлехранилища имени Малышева Пушкинского дома Российской академии наук (РАН) насчитывают свыше 12 тысяч рукописей, датированных XII–XX веками. В течение нескольких лет специалисты оцифруют и опубликуют самые ценные экземпляры. В этом им помогают высокотехнологичные сканеры от столичного предприятия.

Глава города добавил, что благодаря оцифровке ученые и читатели могут ознакомиться с ценными документами на любом гаджете, а также размещать новые исторические книги.

В конце прошлого года работники Пушкинского дома закончили оцифровку книги «Книжное письмо поморских рукописей XVIII–XIX веков». Она представляет собой своеобразный атлас, который определяет почерки старообрядцев, создававших в глухих Выговских лесах культурный и духовный центры в XVII столетии.

В московский «Банк технологий» также вошли больше 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Около 200 новых решений внесли в реестр в прошлом году.

Сергей Собянин Технологии Москва
11 февраля 2024, 18:21
Протяженность московского водостока увеличилась на 313 километров за год
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В 2023 году московская водосточная сеть увеличилась на 313 километров, достигнув 8853 километров. Помимо создания новых инженерных сооружений, специалисты обновляли действующую инфраструктуру, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На рост водосточной сети повлияли строительство коммунальной инфраструктуры, объектов социальной сферы, домов по программе реновации и развитие дорожно-транспортной сети.

Более чем по 300 адресам провели капремонт и реконструкцию участков сетей с изношенными водостоками. Трубопроводы укладывали по закрытому методу, используя бестраншейные технологии без продавливания в грунте. Среди преимуществ такого способа - надежность, экологичность и экономия. Также метод не затрагивает другие коммуникации, сохраняет в целостности газоны и благоустройство территорий.

Лобненский водоканал в 2023 году полностью обновил более 15 объектов и сетей водопровода. Специалисты заменили участок старого водопровода на улице Заречной и модернизировали ВЗУ «Восточный».

Ремонтные работы Москва
11 февраля 2024, 15:27
Москвичам предрекли 25-градусные морозы в конце следующей недели
Читайте нас в: Google Новости
После непродолжительной оттепели в Москве вновь ударят морозы. Ближе к выходным в ночные часы ожидается до -25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«До конца недели погода сохранится „миллион на миллион“ - малооблачно, без осадков и аномально холодно», - отметил он.

Синоптик уточнил, что аномальное понижение температуры начнется под утро четверга, когда столбики термометра опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -10…-15 градусов.

В ночь на 16 февраля подморозит до -20…-25 градусов. В дневные часы воздух прогреется до -9…-14 градусов.

В понедельник москвичей ждет потепление до -1…-3 градусов. Однако погоду омрачит ледяной дождь. На ветках деревьев и проводах образуется ледяная глазурь. Это может привести к падению ветвей деревьев и обрыву линий электропередач. На дорогах и тротуарах будет очень скользко. Пешеходам и автомобилистам порекомендовали быть аккуратнее в непогоду.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
11 февраля 2024, 14:19
Москва стала почти в два раза «ярче» за 13 лет
Читайте нас в: Google Новости
В Москве с 2011 года стало примерно в два раза больше светильников. В этом году мегаполис будет еще ярче благодаря установке дополнительного освещения, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Новые опоры оснащаем только современными светодиодными лампами, которые экономят до 30% электроэнергии», - подчеркнул он.

По словам мэра, за 13 лет в столице удалось установить 446 тысяч фонарей. В 2024-м дворы, детские и спортивные площадки оборудуют еще 15 тысячами светильников.

Москву также будут украшать до весны световые конструкции , которые установили в осенне-зимний период. В преддверии китайского Нового года улицы мегаполиса декорировали дополнительными художественными элементами. В частности, в Камергерском переулке «звездное небо» дополнили красными китайскими фонариками.

Благоустройство Электричество Сергей Собянин Москва

Новости по теме