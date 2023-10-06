Более 18 тысяч пассажиров воспользовались новым прогулочным маршрутом на Москве-реке

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Он уточнил, что временный прогулочный маршрут «Южный речной вокзал - „Печатники“ - Южный речной вокзал» закрыли 28 сентября. С 29 сентября запустили второй маршрут - на речном электротранспорте можно будет доехать от ЗИЛа до «Печатников».

Для порядка на акватории появились новые службы Центра организации дорожного движения. Речь идет о речном ситуационном центре, водном патруле, береговой службе и службе по работе с пассажирами на причалах.

Ранее свыше 200 тысяч москвичей воспользовались переправами от Северного речного вокзала. Речной транспорт стал альтернативой метро и наземному транспорту для жителей столицы.