Более 150 тысяч человек привлекли к уборке снега в Москве

Новый логистический комплекс возведут в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Компания „Гранель“ возведет в поселении Михайлово-Ярцевском вблизи деревни Терехово комплекс по оказанию логистических услуг. Площадь объекта составит около 105 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест. Инвестор планирует завершить работы по объекту в 2027 году», - рассказал замглавы столицы.

В общей сложности по программе стимулирования рабочих мест уже заключили более 70 соглашений с инвесторами, добавил Ефимов. По ним в городе создадут около 120 тысяч рабочих мест, отметил заместитель мэра Москвы.

Программа МПТ реализуется четыре года. За это время удалось охватить почти все районы столицы.

«По соглашениям инвесторы построят в Москве свыше трех миллионов квадратных метров нежилой недвижимости. Совокупно на развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено около одного триллиона рублей», - сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Цель городской программы стимулирования создания мест приложения труда - обеспечить комплексную застройку районов. По ее условиям девелопера частично или полностью освобождают от платы за изменение вида разрешенного использования участка, на котором строится жилье. Для этого застройщик должен дополнительно вложиться в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Изначально по программе можно было возводить только промышленные объекты и офисы, но затем список заметно расширили. На сегодняшний день инвесторы могут получить льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и соцобеспечения, спорта и культуры. Также в перечень входят объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг, гостиницы, предприятия общепита, торгово-развлекательные центры и другие многофункциональные проекты.

Изменения, внесенные в программу стимулирования создания МПТ, позволяют увеличивать объем преференций. Инвестор, взявший на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, получит повышенную льготу. Если снизить время создания мест приложения труда на 6–12 месяцев, она повысится на 5%, свыше одного года - на 10%.

Стать участниками программы могут не только девелоперы, планирующие реализацию проекта, но и компании, которые уже строят жилье в Москве. Земельные участки под жилые дома и под создание МПТ могут находиться в разных районах. Заявку на участие в программе можно подать онлайн на Инвестиционном портале Москвы.