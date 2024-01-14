Более 150 пар в Москве заключили брак в новогодние каникулы

«В новогодние праздники во дворцах бракосочетания царит особая атмосфера - их украшают елками и гирляндами», - отметила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Чаще всего для проведения свадеб выбирали дворец бракосочетания № 1 и дворец бракосочетания «Южное Бутово». Там прошло 50 и 47 торжественных церемоний. В новогодние каникулы можно было пожениться и в дворце бракосочетания № 4, и в Шипиловском дворце бракосочетания.

С 2020 года заключили брак в праздники примерно 200 пар.

Торжественные церемонии в Москве проводят более чем на 50 площадках. В частности, москвичам предлагают пожениться не только во дворцах бракосочетания, но и в музеях, на станциях метро, усадьбах и ресторанах.

В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар.