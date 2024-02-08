08 февраля 2024, 13:11

Более 140 исследований медиков получили гранты от Москвы

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За два года власти поддержали грантами 142 прорывных исследования московских медиков. Более 20 проектов после пилотных испытаний доказали свою эффективность на практике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. По ней выполнили свыше 850 операций.

Специалисты Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ № 52 и инновационная компания создали удаленный мониторинг здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Это позволило нефрологам контролировать уже тысячу пациентов.

Врачи ПКБ № 1 имени Алексеева и ученые Сколтеха представили проект NeurOmix. Он представляет собой первую в мире диагностику ментальных расстройств по анализу крови с точностью до 93%.

Собянин напомнил, что программу поддержки для изобретательных медиков запустили в 2022 году. Врачи получают от города миллиард рублей на разработку высокотехнологичных методов, применяемых в медицине. В этом году продолжат работать по 117 проектам.

Минздрав также перечислил девять уникальных отечественных разработок в области медицины. Они будут бороться с болезнями, спасать людей и увеличивать продолжительность жизни.

Врачи Медицина Сергей Собянин Технологии Москва
08 февраля 2024, 12:52
Прерывистую разметку нанесут в пяти тоннелях в Москве
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В пяти тоннелях в Москве планируют заменить сплошную разметку на прерывистую. Изменения коснутся Митьковского и Арбатского тоннелей, участков Садового кольца, Бутырской улицы и Дмитровского шоссе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Мы улучшаем условия движения в городе с учетом предложений жителей и автоэкспертов, над каждым изменением работает большая команда специалистов», - уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Пересекать сплошную линию запрещается правилами дорожного движения. В тоннелях, где есть сплошная разметка, водителям приходится вставать в нужный ряд еще до въезда. С прерывистой линией перестроиться можно прямо внутри тоннеля.

Прежде чем заменить разметку, специалисты ЦОДД исследуют каждый участок на безопасность. Если там есть опасные радиусы поворота, помехи для обзора, плохое освещение, а также если тоннель слишком протяженный или аварийный, то переразметка усугубит ситуацию и создаст риски для водителей. По этой причине прерывистые линии наносят только, когда соблюдены все критерии безопасного проезда.

Заммэра отметил, что за четыре года замена сплошных линий на прерывистые коснулась 24 тоннелей.

Он также ранее сообщил, что выделенная полоса на улице Борисовские Пруды, которую открыли в конце 2023-го в сторону станции метро «Каширская» и станции Москворечье МЦД-2, позволила сократить время в пути. Маршруты на этом участке стали более востребованными среди пассажиров.

Дороги Машины Дептранс Москвы Максим Ликсутов Москва
08 февраля 2024, 12:24
Московские ветеринары спасли лапу застрявшему в батарее сфинксу
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В Москве ветеринарам удалось спасти лапу коту породы канадский сфинкс. Он получил сильнейший ожог, застряв в батарее, сообщили в Telegram-канале ветклиники.

Домашний питомец спасался от январских морозов, греясь в квартире около радиатора отопления. В какой-то момент владельцы услышали крик животного. Войдя в комнату, они увидели, что лапа кота застряла в батарее.

Несмотря на все усилия, вызволить Леона из ловушки самостоятельно не получилось. На помощь пришли специалисты экстренных служб, которым пришлось срезать батарею.

В итоге кота достали и сразу же повезли в ветклинику, где ему диагностировали ожог левой лапы. Леону провели долгий курс лечения, но конечность сохранили.

Ранее специалистам столичной ветклиники удалось спасти жизнь наевшемуся мусора коту по кличке Котлета. Ему сделали операцию на кишечнике.

Животные Москва
08 февраля 2024, 11:24
Сугробы в Москве побили рекорд этой зимы
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Циклон «Ольга» обрушил на Москву сильные снегопады. Высота сугробов стала рекордной за эту зиму, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, высота снежного покрова сегодня утром достигла отметки в 60 сантиметров - это самое высокое значение с начала нынешней зимы», - отметил он.

По словам синоптика, такой показатель превысил полторы климатических нормы -166%. За минувшие 24 часа сугробы подросли на семь сантиметров.

Леус добавил, что столько снега в Москве выпало впервые за 10 лет. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.

«Однако до рекордных значений сегодняшнему снегу далеко - 8 февраля 1994 года снежный покров в Москве составлял 65 сантиметров», - пояснил он.

На других метеостанциях столицы высота сугробов составила от 54 до 66 сантиметров. В Новой Москве высота снежного покрова достигла 67 сантиметров. В Московской области самые большие сугробы зафиксировали на метеостанции Волоколамска - 64 сантиметра.

Москвичей также предупредили о морозной погоде в четверг. В столице 8 февраля будет -12 градусов и пройдет небольшой снег.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
08 февраля 2024, 11:06
Прирост свежевыпавшего снега в Москве превысил 60% от месячной нормы
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За полтора дня в Москве прирост свежевыпавшего снега превысил 60% месячной нормы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.


«С 7 по 8 февраля в отдельных районах столицы прирост свежевыпавшего снега составил до 18-23 сантиметров. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме», - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Он уточнил, что 150 тысяч коммунальщиков активно очищают от снега дороги, тротуары, дворы, крыши жилых зданий. Для уборки снега задействовали 14 тысяч спецмашин, а также привлекли дополнительные силы и технику городских инженерных компаний.

С особым вниманием дворники подходят к уборке снега на пешеходных зонах, тротуарах и остановках. Весь день специалисты будут очищать от снега и наледи скатные кровли многоэтажек и выступающих элементов фасадов зданий. Места, где проводятся работы, огородили лентами и спецзаграждениями.

Бирюков отметил, что в 11:00 стартует механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

На смену снегопадам в Москву пришло похолодание. Температура воздуха 8 февраля опустится ниже климатической нормы на пять-шесть градусов.

Снегопад Погода в Москве Петр Бирюков Москва

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