Более 140 исследований медиков получили гранты от Москвы
За два года власти поддержали грантами 142 прорывных исследования московских медиков. Более 20 проектов после пилотных испытаний доказали свою эффективность на практике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в Спинальном центре ГКБ № 67 имени Ворохобова разработали первую в России методику стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. По ней выполнили свыше 850 операций.
Специалисты Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ № 52 и инновационная компания создали удаленный мониторинг здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Это позволило нефрологам контролировать уже тысячу пациентов.
Врачи ПКБ № 1 имени Алексеева и ученые Сколтеха представили проект NeurOmix. Он представляет собой первую в мире диагностику ментальных расстройств по анализу крови с точностью до 93%.
Собянин напомнил, что программу поддержки для изобретательных медиков запустили в 2022 году. Врачи получают от города миллиард рублей на разработку высокотехнологичных методов, применяемых в медицине. В этом году продолжат работать по 117 проектам.
Минздрав также перечислил девять уникальных отечественных разработок в области медицины. Они будут бороться с болезнями, спасать людей и увеличивать продолжительность жизни.