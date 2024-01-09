Более 13 миллионов человек поучаствовали в праздничных мероприятиях в Москве

В Москве с 15 декабря по 8 января проходил юбилейный фестиваль «Путешествие в Рождество». Гостям рассказали об истории мегаполиса и о новогодних традициях его жителей. На 36 фестивальных площадках в центре и жилых районах побывали 5,7 миллиона гостей.

В фестивале впечатлений «Усадьбы Москвы. Зима» приняли участие 15 усадеб, особняков и бывших загородных поместий. С 22 декабря по 8 января они представили более 400 мероприятий, в том числе музыкальных, культурных и спортивных.

В Гостином Дворе с 27 декабря по 8 января прошли новогодние елки мэра Москвы. Дети увидели 37 представлений.

В общей сложности с 30 декабря по 8 января посетителями парков культуры и отдыха, а также природных территорий стали 4,7 миллиона человек. Больше всего популярностью пользовались парк «Зарядье» и Парк Горького. На катках там побывали 300 тысяч человек.

Гостями ВДНХ стали 2,8 миллиона человек, а каток на территории выставки посетили 111 тысяч любителей коньков.

Жители и гости столицы смогут до конца зимы бесплатно покататься на коньках на 23 фестивальных площадках «Московских сезонов». Коньки можно арендовать, а также воспользоваться услугами хранения вещей.