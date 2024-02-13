13 февраля 2024, 18:49

Более 120 обновленных поликлиник в Москве обеспечили дополнительной энергомощностью

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

После капитального ремонта 124 поликлиникам в Москве выделили дополнительные энергетические мощности для стабильной работы современного медицинского оборудования. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, введенные в эксплуатацию объекты получили электросетевую инфраструктуру общей мощностью 74 мегаватт. Для этого построили 89 трансформаторных подстанций и проложили свыше 300 километров электрических кабелей.

«Такие мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое установлено в медучреждениях», - подчеркнул заммэра.

Строительно-монтажные работы выполняли с использованием современной техники. При укладке кабельных линий специалисты применили технологию горизонтально направленного бурения, которая особенно эффективна в мегаполисе с его плотной застройкой и позволяет не испортить уже проложенные коммуникации.

Система электроснабжения поликлиник получила второй уровень надежности, который предусматривает автоматическое переключение на резервную линию в случае возникновения перебоев в основной сети.

Также энергетики увеличили мощность электроснабжения поликлиники в Балашихе. В медучреждении установили новое оборудование.

Благоустройство ЖКХ Поликлиники Петр Бирюков Москва
13 февраля 2024, 16:38
Москвичам рассказали о погоде в начале марта
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В начале марта в Москве установится необычно теплая погода. Об этом ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила изданию «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что в начале марта в городе ожидаются плюсовые температуры - около одного градуса выше нуля. Однако теплая погода не будет держаться весь месяц. Столбик термометра будет колебаться от -2 до 1 градуса, средняя температура в марте будет примерно равна нулю градусов.

«Речь идет именно о средних температурных значениях. Это не означает, что на протяжении всего марта температура будет держаться на нулевом показателе», - уточнила Позднякова.

Несколько дней назад жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возвращении морозов. Столбики термометров покажут до -20 градусов. Холодать начнет в среду, 14 февраля. При этом в выходные синоптики не исключили оттепели.

Погода Погода в Москве Москва Татьяна Позднякова
13 февраля 2024, 14:09
Семь мостов отремонтировали в Москве за год
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Семь мостовых сооружений капитально отремонтировали в Москве в 2023 году. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

«В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост „Тушинский у 7-го шлюза“, Лизинский путепровод», - уточнил он.

По словам заммэра, все мостовые сооружения проходят регулярные обследования, после которых решается вопрос о необходимости проводить капитальный или текущий ремонт.

За время работ движение на объектах полностью не перекрывали, ограничения вводили по полосам поочередно. Специалисты обновили основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, а также привели в порядок тротуары и лестничные сходы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что почти 800 улиц в столице благоустроят в формате «от дома до дома».

Дороги Ремонтные работы Петр Бирюков Москва
13 февраля 2024, 14:00
Капремонт дома архитектора Мордвинова завершился в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В московском районе Хамовники завершилась реставрация исторического здания, построенного в середине XX века. Объект, расположенный по адресу Хамовнический Вал, дом 2, возвели в 1956 году по уникальному проекту известного архитектора Аркадия Мордвинова, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на столичный Фонд капремонта.

Во время работ специалисты отреставрировали фасады, включая арки и входные группы с порталами. Также они восстановили детали парапетов, перекрасили элементы фасада, обновили входные двери и оконные проемы. В помещениях общего пользования установили новые стеклопакеты, кровельное покрытие заменили на современный материал.

Фонд капремонта Москвы также отреставрировал 10 домов работы архитектора Зиновия Розенфельда. В их число вошли дома, расположенные на улицах Часовой, Новокузнецкой и Куусинена.

Благоустройство Реставрация Архитектура Москва
13 февраля 2024, 12:57
Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве до четверга, 15 февраля. Информация об этом появилась на официальном сайте Гидрометцентра России.

«Гололедица на дорогах», - сообщили синоптики.

Предупреждение будет действовать как в Москве, так и в Московской области до 11 утра четверга. Ранее оранжевый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и области до 21:00 вторника.

В понедельник, 12 февраля, в городе прошел ледяной дождь.

Москвичи поделились фото и видео последствий уникального погодного явления: тротуары превратились в настоящий каток, автомобили покрылись ледяной коркой. Жители столицы шутили, что на улицы города лучше не выходить без коньков.

Накануне синоптики предупредили москвичей о надвигающихся морозах.

Холодать в городе начнет в среду, температура опустится до -22 градусов.

Температура окажется ниже нормы на 6-7 градусов.

Дороги Погода Погода в Москве Москва

Новости по теме