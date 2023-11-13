Более 11 тысяч участников реновации получили квартиры на северо-востоке Москвы

«На северо-востоке Москвы в программу реновации вошли 499 домов, где живут 86,5 тысячи человек», - уточнил он.

Глава города отметил, что строители возводят новые жилые здания в 14 районах округа. Сейчас в СВАО подобрали 87 «стартовых» площадок, 53 дома возводят или проектируют, еще 39 новостроек ввели в эксплуатацию.

Собянин добавил, что одновременно с реновацией развивают инфраструктуру для социальных нужд. В Бабушкинском районе на Кольской улице появится детский сад для 225 воспитанников. В Алексеевском - приступили к строительству спорткомплекса с двумя бассейнами. В Останкинском районе на Сельскохозяйственной улице возведут детсад на 200 мест. В районе Северный достроили пожарное депо.

Руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин сообщил, что строительство кварталов по реновации создаст в Москве 200 тысяч новых рабочих мест. Уже сейчас в городе появилось более тысячи помещений для различных объектов социально-бытового назначения.