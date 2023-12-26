Более 100 тысяч уникальных находок археологи обнаружили за 12 лет в Москве

«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 962 квадратных метра», - уточнил он.

Глава города отметил, что археологи в предстоящие месяцы займутся чисткой, описанием и реставрацией находок. В некоторых случаях на этот процесс уходит несколько лет. После всех необходимых работ находки передают в музеи. В этом году в их фонды поступило больше 3,4 тысячи предметов.

Собянин добавил, что во время раскопок на Чижевском подворье (Никольская улица) археологи нашли элементы браслетов XII века, выполненных из стекла. Там же обнаружили пряслица - фрагменты ручного веретена из шифера. На Большой Татарской улице нашли клад медных монет конца XIX - начала XX веков. При раскопках на Чижевском подворье также обнаружили детские игрушки из глины в виде человечка в зимней одежке и лошадки XVI–XVII веков.

На Тверском бульваре археологам удалось найти чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке, а на Яузской улице - небольшую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку из-под лимонада XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи также достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет - свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.