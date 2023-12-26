26 декабря 2023, 09:02

Более 100 тысяч уникальных находок археологи обнаружили за 12 лет в Москве

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Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет — свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

«Площадь археологических работ на более 600 площадках составила 9 962 квадратных метра», - уточнил он.

Глава города отметил, что археологи в предстоящие месяцы займутся чисткой, описанием и реставрацией находок. В некоторых случаях на этот процесс уходит несколько лет. После всех необходимых работ находки передают в музеи. В этом году в их фонды поступило больше 3,4 тысячи предметов.

Собянин добавил, что во время раскопок на Чижевском подворье (Никольская улица) археологи нашли элементы браслетов XII века, выполненных из стекла. Там же обнаружили пряслица - фрагменты ручного веретена из шифера. На Большой Татарской улице нашли клад медных монет конца XIX - начала XX веков. При раскопках на Чижевском подворье также обнаружили детские игрушки из глины в виде человечка в зимней одежке и лошадки XVI–XVII веков.

На Тверском бульваре археологам удалось найти чернолощеный кувшин XVII века в берестяной оплетке, а на Яузской улице - небольшую чернолощеную кубышку XVII века и стеклянную бутылку из-под лимонада XIX века.

В прошлом году с правого берега Москвы-реки археологи также достали 117 старинных ценностей. Почти половину из них уже отреставрировали.

Московские археологи завершили сезон раскопок. За прошедшие месяцы они обнаружили почти девять тысяч индивидуальных находок, а за последние 12 лет - свыше 100 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Археология Сергей Собянин Москва 2023
26 декабря 2023, 09:00
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице во вторник
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В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до +1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В Москву вновь пришла оттепель. Во вторник воздух прогреется до 1 градуса, пройдет мокрый снег, а на дорогах будет скользко, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием небольшого, частного циклона. В первой половине дня регион окажется в его теплом секторе, а по мере продвижения облачного вихря на восток, переместится в более холодную тыловую часть», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно, пройдет снег, местами мокрый. Дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве в дневное время суток столбики термометров покажут отметки -1… 1 градус. Ночью похолодает до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до 2 градусов. В ночные часы ожидается до -7 градусов.

Ветер подует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление к вечеру подрастет до 733 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Желтый уровень опасности также объявили в Москве 26 декабря из-за гололедицы и ветра. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 четверга.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
26 декабря 2023, 07:56
Парковки в Москве сделают бесплатными на время новогодних каникул
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Парковки в Москве на время новогодних каникул станут бесплатными. Исключение сделают только для паркингов со шлагбаумом, сообщил в своем Telegram-канале мэр Сергей Собянин.

«С 1 по 8 января парковки в Москве будут бесплатными», - объявил он.

Без оплаты заработают паркинги на всех улицах , в том числе тех, где действуют тарифы по 380 и 450 рублей в час. Исключение сделают для парковок со шлагбаумом - за них придется рассчитаться по обычному тарифу.

Такую акцию устраивают регулярно. Например, московские парковки работали без взимания платы в День народного единства , майские праздники и Международный женский день.

Накануне Нового года в городе украсили общественный транспорт , в том числе трамваи, электробусы и автобусы. По Кольцевой линии метро можно прокатиться на «вязаном» поезде, а в центре города на таком же электробусе. «360» сделал подборку праздничных площадок Москвы и Подмосковья.

Дороги Новый год Сергей Собянин Москва 2023
25 декабря 2023, 19:10
Украшенный к Новому году общественный транспорт начал курсировать в Москве
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В Москве украсили общественный транспорт к Новому году. На линию вышли праздничные поезда метро, МЦД, трамваи, автобусы, электробусы и электросуда, сообщил глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, для пассажиров подготовили «вязаный» транспорт. В частности, на Кольцевой линии метро можно прокатиться в «вязаном» поезде, трамвай курсирует по маршруту «А», а электробус - в центре города.

Ликсутов уточнил, что 11 составов в метро оформили в новогоднем стиле. Поезд «Еж3» на Таганско-Краснопресненской линии. Новогодние поезда на МЦД-3 и МЦД-4: по одному на каждом из диаметров.

Пассажиры наземного городского транспорта смогут встретить 30 трамваев и 50 электробусов, украшенных гирляндами. На маршруте № 7 запустили трамвай, салон которого оформили хвойными ветвями. Работают 150 праздничных автобусов. Также 500 машин такси и четыре автомобиля ЦОДД преобразили к празднику. В салонах четырех электросудов регулярных речных маршрутов разместили гирлянды.

Московские улицы также украсили праздничные огни. Иллюминация появилась на более чем 72 тысячах коммерческих объектов - кафе, магазинах, в парках.

Автобусы Новый год Москва 2023 Дептранс Москвы
25 декабря 2023, 18:44
Тоннель для подводного газопровода возведут в центре Москвы
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В центре Москвы проводят реконструкцию «Голутвинского» газопровода. Специалисты проложат трубопровод в многослойной защите под дном водоотводного канала Москвы-реки, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С 2018 года реализуется комплексная программа реконструкции 12 дюкеров высокого и среднего давления, работы на девяти сооружениях уже завершены», - подчеркнул он.

Бирюков напомнил, что комплексная реконструкция «Голутвинского» газопровода стартовала в феврале 2023 года. Этот объект поставляет газ тепловой станции ГЭС-1, которая стала одним из крупнейших потребителей столицы. Протяженность дюкера, возведенного 67 лет назад, составила 132 метра.

Заммэра добавил, что сейчас начались основные работы по микротоннелированию. Это бестраншейная технология, выполняемая спецтоннелепроходческим комплексом.

Во время реконструкции применяют отечественные материалы и трубопроводы. Они соответствуют современным требованиям безопасности. Проложенный таким методом газопровод не нужно каждый год обслуживать, а срок его эксплуатации превысит 40 лет. Работы на «Голутвинском» подводном газопроводе завершат во второй половине 2024 года.

Кроме того, еще один газопровод обновили на северо-западе Москвы. Вместо старых стальных труб установили современные полиэтиленовые.

Газ Москва 2023

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