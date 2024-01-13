Более 100 школьников и студентов из Москвы победили во всероссийских конкурсах «Движения первых»

«Весь 2023 год ребята участвовали и показывали лучшие результаты в соревнованиях различной направленности», - отметил он.

Глава города уточнил, что столичные подростки победили в конкурсе «Большая перемена» и проекте «МедиаПритяжение». Москвичи стали лидерами на фестивале «Российская школьная весна» и в фиджитал-турнире «Игры первых».

Мэр добавил, что среди победителей «Движения первых» - семь столичных преподавателей. Пятеро из них завоевали золото в конкурсе профессионального мастерства «Лига вожатых», еще двое - в конкурсе «Лидер XXI века».

В Москве также стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады. В нем примут участие примерно 30 тысяч местных школьников, которые продемонстрировали хорошие знания на муниципальном уровне, а также победители и призеры 2023 года.