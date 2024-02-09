Более 10 тысяч московских школьников поучаствовали в фестивале «Наука начинается здесь»

«Ребята пришли сами, с друзьями, родителями и даже целыми классами! Это неслучайно: интерес к науке и научно-техническому творчеству в Москве развивают и культивируют с самых ранних лет», - отметил замглавы департамента образования и науки Москвы Антон Молев.

Он уточнил, что двери кружков и секций открыты для детсадовцев и учеников начальной школы. Они могут осваивать робототехнику, биологию и окружающий мир под руководством наставников. Московские учебные учреждения допобразования создали для этого все условия, в том числе обустроили современные лаборатории.

В большом гостином зале Дворца пионеров юные посетители смогли принять участие в научных шоу и послушать лекции. В частности, шоу «Крионаука» посвятили опытам с жидким азотом. А после научно-популярной лекции «Тесла-шоу» школьники узнали о трансформаторах. Гостям показали опыты с электричеством и магнетизмом.

День российской науки также отметили в павильоне «Роснефти» на ВДНХ. У гостей была возможность своими глазами увидеть уникальные разработки компании.