Более 10 проектов благоустройства реализовали на востоке Москвы в этому году

Читайте нас в:

«Все эти проекты приносят большую пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке Москвы», - подчеркнул он.

Например, специалисты благоустроили парк у Святого озера в районе Косине-Ухтомском, привели в порядок зону вблизи улицы Медведева, преобразили центральную улицу в Новокосине и реализовали многие другие проекты.

В ходе работ на востоке столицы появились дополнительные игровые комплексы и спортивные тренажеры. Здесь также установили новые фонари уличного освещения, а также обустроили пешеходные зоны.

Ранее тематическая детская площадка «Логово разбойника» появилась в Москве. Площадку разделили на три зоны, соединенные дорожками. Она предназначена для детей в возрасте от года до семи лет. Площадь всего игрового пространства составила более 1,3 тысячи квадратных метров.