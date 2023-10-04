Более 10 проектов благоустройства реализовали на востоке Москвы в этому году
За текущий год на востоке столицы реализовали более десяти проектов по благоустройству. В их число вошли обновление парков и улиц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Все эти проекты приносят большую пользу жителям и повышают комфорт городской среды на востоке Москвы», - подчеркнул он.
Например, специалисты благоустроили парк у Святого озера в районе Косине-Ухтомском, привели в порядок зону вблизи улицы Медведева, преобразили центральную улицу в Новокосине и реализовали многие другие проекты.
В ходе работ на востоке столицы появились дополнительные игровые комплексы и спортивные тренажеры. Здесь также установили новые фонари уличного освещения, а также обустроили пешеходные зоны.
Ранее тематическая детская площадка «Логово разбойника» появилась в Москве. Площадку разделили на три зоны, соединенные дорожками. Она предназначена для детей в возрасте от года до семи лет. Площадь всего игрового пространства составила более 1,3 тысячи квадратных метров.