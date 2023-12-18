Более 10 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги

Пришедшая в Москву оттепель продержится до конца этой недели, после чего начнется небольшое похолодание. Об этом рассказал «360» синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в столице не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительное величина», - обратил внимание собеседник «360».

Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

\"Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица это неизбежный спутник такой тёплой погоды, тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1... -3 градусов. Так что вот в этом аспекте нужно быть поосторожнее Для прогноза на Новый год пока рано Прогнозировать погоду в Москве на Новый год пока рано, Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

«Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица - это неизбежный спутник такой теплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1…-3 градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее», - предупредил Шувалов.

Для прогноза на Новый год пока рано Спрогнозировать погоду в Москве на Новый год пока трудно, отметил метеоролог. Сейчас понятно, что в воскресенье и понедельник, то есть 24 и 25 декабря, Подмосковье накроет очередная волна холода, сообщил климатолог. Однако ждать слишком сильных морозов, по словам Шувалова, жителям столичного региона не стоит.

«Температура понизится до -5…-8 градусов, выпадет свежий снежок. Устоит ли такая погода, удержится ли она до 31 декабря, пока сказать сложно», - заключил синоптик.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах в городе можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в Москве не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительная величина», - обратил внимание собеседник «360».