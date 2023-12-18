18 декабря 2023, 14:13

Более 10 парковочных мест в центре Москвы выставили на торги

Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на аукцион 11 парковочных мест в подземном паркинге жилого дома в районе Замоскворечье. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

Парковка находится по адресу: Люсиновская улица, дом 39, строение 2. Дом 2012 года постройки расположен поблизости от станции метро «Серпуховская».

«Автовладельцы могут выбрать подходящий вариант с учетом габаритов своего транспортного средства. Площадь объектов варьируется от 13,8 до 17,3 квадратного метра», - уточнил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Аукцион состоится 26 декабря и пройдет на понижение. Таким образом, цена лота может упасть до 50%.

Ранее участок для организации парковки в центре Москвы также выставили на аукцион.

Машины Москва 2023
18 декабря 2023, 14:39
Светофоры обновили и установили почти по 200 адресам в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве с начала года эксперты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) установили и обновили светофоры на 194 участках. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За 11 месяцев в Москве уже разместили и дооборудовали светофоры по 194 адресам, до конца года планируем сделать это еще более чем на 100 участках», - отметил Ликсутов.

Во время работ новые светофоры появились на 67 локациях, а существующие конструкции обновили по 127 адресам.

На особом контроле находились участки, где в предыдущем году зарегистрировали ДТП с жертвами. На таких участках новые светофоры появились по девяти таким адресам, модернизацию выполнили на 40 объектах, а изменили режим работы - на 30.

Так, светофор появился на пешеходном переходе по улице Яблочкова, возле строения 31, на северо-востоке столицы. В прошлом году на этом месте произошло пять дорожно-транспортных происшествий.

Также режим работы светофоров скорректировали в двух округах Подмосковья за неделю.

Дороги Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
18 декабря 2023, 14:12
Лужи и плюсовая температура. Надолго ли в Москву пришла оттепель
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Пришедшая в Москву оттепель продержится до конца этой недели, после чего начнется небольшое похолодание. Об этом рассказал «360» синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в столице не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительное величина», - обратил внимание собеседник «360».

Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

\"Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица это неизбежный спутник такой тёплой погоды, тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1... -3 градусов. Так что вот в этом аспекте нужно быть поосторожнее Для прогноза на Новый год пока рано Прогнозировать погоду в Москве на Новый год пока рано, Последствия оттепели Теплая погода продержится в столице до субботы, 23 декабря, уточнил метеоролог. На этом фоне москвичей ждут изменения, незаметные без барометра, предупредил климатолог.

Больших осадков, по словам собеседника «360», на этой неделе в Москве не будет. Основные зоны проходят севернее, поэтому в столице стоит ждать лишь небольшие осадки, сказал синоптик.

«Но в этих условиях при преобладании положительной температуры все-таки нужно обращать внимание под ноги. Гололедица - это неизбежный спутник такой теплой погоды. Тем более что в ночные часы, особенно в четверг и в пятницу, ночная температура может понижаться до отрицательных значений, до -1…-3 градусов. Так что в этом аспекте нужно быть поосторожнее», - предупредил Шувалов.

Для прогноза на Новый год пока рано Спрогнозировать погоду в Москве на Новый год пока трудно, отметил метеоролог. Сейчас понятно, что в воскресенье и понедельник, то есть 24 и 25 декабря, Подмосковье накроет очередная волна холода, сообщил климатолог. Однако ждать слишком сильных морозов, по словам Шувалова, жителям столичного региона не стоит.

«Температура понизится до -5…-8 градусов, выпадет свежий снежок. Устоит ли такая погода, удержится ли она до 31 декабря, пока сказать сложно», - заключил синоптик.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в Москве установилась аномальная оттепель. Уже в воскресенье после обеда на трассах в городе можно было увидеть лужи.

Шувалов сообщил, что теплая погода пришла в столицу на неделю. Однако ждать температуры воздуха 6 градусов, как спрогнозировал Вильфанд, в Москве не стоит, отметил синоптик.

«Максимальная температура при таком количестве выпавшего снега и таких высоких сугробах, конечно, не будет превышать 2… 3 градусов. Это тоже весьма значительная величина», - обратил внимание собеседник «360».

Москва 2023 Погода в Москве
18 декабря 2023, 12:39
Торговый центр с гастрономическим пространством построят на юго-востоке Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Торговый центр с гастрономическим пространством построят в московском районе Кузьминки в 2024 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

По его словам, строительные работы на улице Зеленодольская, дом 42, завершатся к весне. Процесс строительства завершили на 94%. Открытие ТЦ общей площадью 70 тысяч квадратных метров запланировали на первый квартал будущего года.

Проект «Кузьминки Молл» реализует девелоперская компания Mall Management Group. Трехэтажное строение будет включать 170 помещений, в которых разместятся супермаркет, магазины, гастрономическая зона.

Для комфорта горожан и гостей торгового центра установят 17 скамеек и девять стоек для велосипедов. Благоустройство пройдет приблизительно на 10 тысячах квадратных метров, территорию торгового центра озеленят.

Также Москва выставила на торги четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов на севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО.

Москва 2023
18 декабря 2023, 12:30
Участок для организации парковки в центре Москвы выставили на торги
Сайт мэра и правительства Москвы
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Власти Москвы выставили на аукцион участок для организации парковки в Красносельском районе. Стоянка рассчитана на 31 машино-место. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«Инвесторов приглашают к участию в аукционе на право размещения парковки на 31 машино-место поблизости от Комсомольской площади», - рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике.

Победитель заключит договор на пять лет и получит в пользование участок площадью тысяча квадратных метров по адресу: улица Краснопрудная, дом 18, строение 1. Он будет должен установить соответствующие дорожные знаки, нанести разметку, поставить информационный щит с правилами парковки и условиями оплаты.

Заявки на участие в аукционе можно подать до 19 января. Для этого необходимо зарегистрироваться на торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Торги проведут онлайн 23 января.

Ранее москвичам рассказали, где в столице появятся новые перехватывающие парковки.

Москва 2023

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