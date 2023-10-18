Более 10 домов по реновации достроили в сентябре в Москве

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Он уточнил, что все «реновационные» квартиры выполнили с улучшенной отделкой. Всего с января возвели 49 многоэтажных домов, их них 38 - передали под заселение. За девять месяцев обладателями нового жилья стали 27,3 тысячи москвичей.

Больше всего новоселов находится на юго-востоке столицы. С января по сентябрь там заключили договоры на новые квартиры 6,7 тысячи человек.

Глава города добавил, что реновация - это не только переселение из старых домов в новые, но и повышение качества жизни горожан в целом. По этой причине в кварталах реновации проводят работы по благоустройству, а также создают площадки для спорта, прогулочные зоны и скверы.

Ранее горожанам сообщили, что в Восточном округе Москвы планируют построить дом по реновации в терракотовом цвете. Он будет расположен рядом со станцией метро «Преображенская площадь».