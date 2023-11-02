Более 1,1 тысячи памятников промыли в Москве к зиме

Московский производитель лифтов и оборудования получил от города льготу на аренду земли

Город предоставил льготу на аренду земельного участка в районе Гольяново московскому предприятию, выпускающему лифты и оборудование. Производитель сможет направить сэкономленные средства на собственное развитие, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что для столичных промышленных комплексов с 2016 года действует льготная ставка аренды земли в размере 0,3% от кадастровой стоимости.

«Такую льготу получил производитель лифтов и лифтового оборудования „МЭЛ“ на участок площадью 4,17 гектара. Ежегодно компания будет экономить более 9,7 миллиона рублей», - отметил Ефимов.

Одно из условий предоставления льготы - обязательство компании вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие. Предприятие собирается направить эти средства на разработку новых высокотехнологичных продуктов или повышение производственных мощностей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что с производителем лифтов заключили допсоглашение к договору аренды участка, расположенного по адресу: 2-й Иртышский проезд, владение 11. Льгота будет действовать 10 лет.

«С ее учетом арендная плата за землю будет снижена более чем в пять раз за год», - обратил внимание Гаман.

Столичная компания получила статус промышленного комплекса в апреле 2023 года. Ставку налога на прибыль, поступающего в бюджет Москвы, для этого предприятия снизят до 13,5% вместо стандартных 17%. Кроме того, производитель будет выплачивать налог на недвижимое имущество 50% и налог на землю 20% от исчисленного.

Специальный статус позволит предприятию экономить до 23,4 миллиона рублей в год на налоге на прибыль, недвижимое имущество и землю, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Компания сможет направить эти деньги на свое развитие.

«Так, планируется, что к 2024 году здесь будут выпускать на 60% больше оборудования, чем сейчас, - до четырех тысяч единиц в год. Сегодня ежегодный объем производства составляет до 2,5 тысячи единиц оборудования», - рассказал Овчинский.

Московское предприятие производит электрощитовое оборудование, трансформаторные подстанции, лифты и лифтовое оборудование. Продукцию компании используют в жилых и торговых комплексах столицы, в аэропорту Внуково и на других объектах.

Гендиректор предприятия Руслан Родиков сообщил, что сейчас организация строит новый цех и создает лифтовое оборудование, которого еще не было на отечественном рынке. По его словам, все это было бы практически невозможно реализовать без поддержки московского правительства.

«Именно партнерство власти и бизнеса стимулирует развитие российской промышленности и позволяет вывести ее на новый уровень», - подчеркнул Родиков.

Комфортные условия для бизнеса в столице позволяют развиваться крупным, малым и средним предприятиям. Размещая промышленные площадки в Москве, инвесторы получают доступ к рынкам сбыта, инфраструктуре, а также большому набору системной поддержки города.

Сегодня столичным предприятиям предлагают свыше 20 мер поддержки, в этот список входят субсидии и целевые займы. Кроме того, действует ряд антикризисных инструментов.