Бочкарев рассказал об объемах ввода индивидуального жилья в Новой Москве

«Индивидуальное жилье на новых территориях пользуется довольно высоким спросом. Мы прогнозируем сохранение набранного темпа и в дальнейшем», - отметил заммэра.

По его словам, к февралю следующего года этот показатель увеличится еще на 60-70 тысяч квадратных метров.

Бочкарев отметил, что жилье в Новой Москве пользуется популярностью из-за более доступных по сравнению со столичными цен, а также благодаря развитой инфраструктуре района, наличию зон отдыха и хороших условий ипотеки. Так, с 2012 года в округе построили 48 объектов образования.

Одной из ключевых целей на ближайшее десятилетие станет увеличение численности населения Новой Москвы до одного миллиона человек к 2032 году. Внушительную роль в этом сыграет ИЖС, которое уже составило 20-25% от общего объема вводимого жилья.