Бочкарев рассказал о строительстве электродепо «Южное» в Москве

«Именно здесь поезда будут проходить ежедневный осмотр и техобслуживание перед выходом на линию. В здании площадью более 40 тысяч квадратных метров оборудуют 34 канавы для отстоя и ремонта различной степени сложности, а также производственные мастерские и камеру мойки», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что специалисты уложили уже более 30 тысяч кубометров бетона из 40 тысяч запланированных. Параллельно они ведут устройство мягкой кровли общей площадью более 40 тысяч квадратных метров и подготовку стен под окраску, укладку плитки и напольного покрытия. Кроме этого, на половину смонтировали внутренние инженерные сети, пожаротушения и вентиляции.

Также во время работ специалисты обустроят парковые пути, по которым поезда будут следовать на техобслуживание.

Кроме этого, мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что строительство другого электродепо «Столбово» планируют завершить до конца 2024 года.