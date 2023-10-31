Бочкарев рассказал о соцобъектах, которые построят в кварталах реновации в Москве

По его словам, в течение трех лет в городе построят 24 школы и детских сада, пять поликлиник, восемь спортивных сооружений и три административных здания.

«В Адресной инвестиционной программе зарезервирован необходимый объем средств для начала строительства новых объектов для кварталов реновации, которые будут раскрываться по мере развертывания строительства жилых домов», - подчеркнул Бочкарев.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч москвичей получили ключи от новых квартир с начала программы реновации. Только с начала 2023 года для переселения горожан построили почти 50 тысяч домов.