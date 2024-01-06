Блогеры на авто с гирляндами устроили дрифт с фейерверками на юго-западе Москвы

Один из участников дрифта в беседе с Пятым каналом заявил что акция продолжалась два часа. Ее прекратили сотрудники дорожной полиции. Он не исключил, что теперь всем водителям машин выпишут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее правоохранители задержали в Сочи 25-летнего водителя BMW, который устроил дрифт на проезжей части. В СМИ предположили, что водителям как минимум могут грозить штрафы за нарушение правил дорожного движения вместо известности. Молодому человеку выписали штрафы за выезд на встречную полосу и повреждение покрытия шоссе. Также ему грозит административная статья о мелком хулиганстве.

На кадрах видно, что участники «новогоднего кортежа» устроили дрифт на поворотах, пересекали двойную сплошную и мешали проехать другим участникам дорожного движения. Видео заканчивается тем, что к затормозившим на светофоре блогерам подъехала полицейская машина с включенными спецсигналами.