06 января 2024, 22:44

Блогеры на авто с гирляндами устроили дрифт с фейерверками на юго-западе Москвы

Соцсети
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Московские блогеры устроили новогодний дрифт в Южном Бутове. Украшенные гирляндами автомобили проехали по улицам юго-западного района Москвы. Пассажиры в этот момент пускали из окон машин фейерверки. Видео с места опубликовал Telegram-канал RT.

Один из участников дрифта в беседе с Пятым каналом заявил что акция продолжалась два часа. Ее прекратили сотрудники дорожной полиции. Он не исключил, что теперь всем водителям машин выпишут штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Ранее правоохранители задержали в Сочи 25-летнего водителя BMW, который устроил дрифт на проезжей части. В СМИ предположили, что водителям как минимум могут грозить штрафы за нарушение правил дорожного движения вместо известности. Молодому человеку выписали штрафы за выезд на встречную полосу и повреждение покрытия шоссе. Также ему грозит административная статья о мелком хулиганстве.

На кадрах видно, что участники «новогоднего кортежа» устроили дрифт на поворотах, пересекали двойную сплошную и мешали проехать другим участникам дорожного движения. Видео заканчивается тем, что к затормозившим на светофоре блогерам подъехала полицейская машина с включенными спецсигналами.

Штрафы Блогеры Машины Полиция Москва
06 января 2024, 13:25
Внук Никиты Хрущева скончался в Москве
РИА «Новости»
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Тело внука первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева нашли в квартире в центре Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах российской столицы.

У первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева было пять внуков. Троих: Никиту, Алексея и Ивана родила дочь политика Рада Хрущева-Аджубей. Младший живет в США и преподает в Гарвардском университете. Старший умер несколько лет назад. О судьбе Алексея ничего неизвестно.

Еще двое внуков родились по линии сына Сергея. Их назвали в честь деда и отца. Никита Хрущев скончался от инсульта в 2007 году. Данных о Сергее Хрущевых в открытых источниках нет, но известно, что он проживает в Москве.

По словам собеседника, спасателей вызвал знакомый владельца квартиры, сообщив, что во время телефонного разговора его собеседнику стало плохо и связь с ним оборвалась.

Прибывшим на месте специалистам дверь никто не открыл. Спасатели дождались прихода на место женщины, у которой были ключи. В помещении они увидели тело мужчины 1969 года рождения.

Москва
06 января 2024, 13:23
Рождественские службы пройдут в 550 храмах Москвы
РИА «Новости»
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Более 500 храмов Москвы проведут рождественские службы в предстоящую ночь. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков.

Московская патриархия 5 января объявила о переносе иконы «Святая Троица» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя на время рождественского богослужения. Образ привезли из научно-реставрационного центра имени Грабаря и разместили в специальном киоте, расположенном у правого клироса.

По его оценке, количество верующих, которые посетят праздничное богослужение, составит около миллиона человек.

«Будет около 550 храмов. Думаю, что около миллиона человек будет, может быть, больше», - заявил он.

РПЦ Православное рождество Москва
06 января 2024, 12:33
Москвичей предупредили о перекрытии ряда центральных улиц
РИА «Новости»
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В связи с проведением рождественских мероприятий в храме Христа Спасителя в центре Москвы перекроют ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

С 18:00 6 января до 03:00 7 января движение закроют в Соймоновском проезде от улицы Волхонка до Пречистенской набережной, а также на улице Волхонка от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

Водителей попросили заранее просчитывать свой маршрут с учетом ограничений.

За день до Рождества, 7 января, православные христиане отмечают сочельник. По библейскому преданию, в этот день в небе впервые увидели Вифлеемскую звезду как символ прихода Спасителя.

В сочельник желательно не заниматься рукоделием и постараться не выносить мусор. Также стоит отказаться от уборки и всех сложных дел, иначе так пройдет весь ближайший год.

Водители Православное рождество Москва
05 января 2024, 18:53
Электричество по обычной схеме вернули в дома на северо-востоке Москвы после аварии
РИА «Новости»
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Более суток понадобилось аварийным бригадам для ликвидации всех последствий пожара на электроподстанции в московском районе Бескудниково, оставившей жителей северо-восточных районов столицы без отопления и света. На время ремонта все дома перевели на резервные источники энергии. О завершении работ в Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что все дома подключили к постоянной схеме электроснабжения.

«Двадцать бригад продолжают находиться на дежурстве для оперативного решения возможных жалоб граждан», - подчеркнул Собянин.

Пожар на трансформаторной подстанции произошел в минувший четверг, 4 января. В результате без света и отопления остались дома районов Северное и Южное Медведково, Бибирево и Отрадное.

Как пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, от пострадавшей станции энергия шла на тепловые пункты.

Часть домов и социальных объектов энергетики перевели на резервные источники энергоснабжения на время проведения работ. В мэрии создали специальный оперативный штаб для привлечения всех городских служб к ликвидации последствий нештатной ситуации.

Коммунальные аварии Сергей Собянин Москва

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