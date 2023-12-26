Блогера Варламова повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

По данным агентства, блогер не указал свой статус в публикациях в интернете.

В августе ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда он в личном Telegram-канале разместил материалы, не указав статус иностранного агента.

Варламов* пополнил список иноагентов 23 марта. По данным Минюста, блогер распространял ложные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он получал деньги от иностранных источников.

Летом Варламов* подал иск с требованием о снятии с него статуса иноагента. Однако Замоскворецкий суд Москвы отклонил его.

*Решением Минюста России включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.