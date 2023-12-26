26 декабря 2023, 13:00

Блогера Варламова повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

РИА «Новости»
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Блогера Илью Варламова* обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Такое наказание назначил Мещанский суд Москвы за нарушение закона об иноагентах, сообщило РИА «Новости».

По данным агентства, блогер не указал свой статус в публикациях в интернете.

В августе ему также назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Тогда он в личном Telegram-канале разместил материалы, не указав статус иностранного агента.

Варламов* пополнил список иноагентов 23 марта. По данным Минюста, блогер распространял ложные сведения о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он получал деньги от иностранных источников.

Летом Варламов* подал иск с требованием о снятии с него статуса иноагента. Однако Замоскворецкий суд Москвы отклонил его.

*Решением Минюста России включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

Штрафы Илья Варламов Иноагенты Москва 2023
26 декабря 2023, 14:16
«Разноцветную Москву» отметили премией Russian Event Awards
Freepik
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Молодежному межнациональному фестивалю «Разноцветная Москва» присудили международную премию в области событийного туризма Russian Event Awards. Проект Московского дома национальностей выиграл в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие», сообщили на официальном сайте мэра столицы.

В этом году в парке «Сокольники» для гостей фестиваля подготовили насыщенную программу. Перед публикой выступили спортсмены-велосипедисты с различными трюками. Молодые барабанщики в течение двух часов соревновались в мастерстве импровизации.

Все желающие могли принять участие в мастер-классе по стропохождению, побыть канатоходцем или воздушным гимнастом. Гостей научили создавать граффити и рисовать аэрозольной краской на холсте в стиле спрей-арт.

В финале премии Russian Event Awards представители музыкально-танцевальных молодежных субкультур продемонстрировали экспертам межнациональный танцевальный баттл «Лезгинка против брейк-данса».

В 2023 году конкурс собрал более 640 проектов из 65 регионов России, еще семь - из Белоруссии.

Москвичей также пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест» 26 января. Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий.

Фестивали Москва 2023
26 декабря 2023, 13:42
Москвичей пригласили на фестиваль студенческого предпринимательства
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В спорткомплексе «ВТБ Арена» 26 января пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Для гостей подготовили мастер-классы и ярмарку вакансий, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии», - уточнила она.

Вице-мэра отметила, что авторы лучших идей смогут доработать их вместе с наставниками и представить на главной сцене «Студфеста».

Для участия в конкурсе приглашаются москвичи от 14 до 35 лет, а также иностранные студенты, проживающие в столице. Турнир включает пять номинаций, связанных с инновациями, наукой, техникой, социальной сферой, здоровьем и спортом. Желающим участвовать в отборе необходимо подать заявку на сайте до 5 января.

Следующий этап подразумевает онлайн-консультации с экспертами и составление бизнес-плана продукта. Финалистов определят 20 января. Также на фестивале наградят победителей добровольного квалификационного экзамена.

Посетить «Студфест» смогут все желающие. Для этого нужно заранее пройти регистрацию.

В Москве с 2020 года прошли почти 30 технологических конкурсов для стартапов. Они помогли инноваторам показать свои проекты заказчикам и заключить договоры.

Фестивали Бизнес Студенты Технологии Москва 2023
26 декабря 2023, 13:01
Москва приняла в собственность более 300 бесхозяйных объектов
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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С начала 2023 года Москва приняла в собственность более 300 бесхозяйных объектов, среди которых линии электропередач, трансформаторные подстанции, системы тепло- и газоснабжения, связи и другие сооружения. Об этом сообщили на официальном портале столичного правительства.

«С начала 2023 года город принял в собственность 311 бесхозяйных объектов общей площадью 139 тысяч квадратных метров. Из них 144 - это здания, еще 167 - объекты инженерной инфраструктуры», - уточнил глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман.

В пресс-службе ведомства уточнили, что бесхозяйным имуществом считаются объекты, у которых нет владельца, он неизвестен или отказался от своих прав. Такие объекты могли представлять опасность для жизни и здоровья москвичей, так как были заброшены и разрушались. Их отремонтируют, сдадут в аренду или будут использовать для нужд столицы.

В 2023 году в суд подали 368 исковых заявлений о признании за Москвой прав собственности на бесхозяйные объекты недвижимости площадью 229 тысяч квадратных метров.

Помимо этого, столица передает в аренду частным организациям недвижимость по программе повышения эффективности управления. Например, в этом году город передал шесть спортивных объектов.

Недвижимость Москва 2023
26 декабря 2023, 12:37
Москва передала в аренду частным организациям шесть спортобъектов в этом году
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В этом году Москва передала в аренду частным организациям шесть объектов недвижимости для спортивных нужд. Среди них — теннисный корт, спортивные комплексы и манеж, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

«Пять объектов были переданы по программе повышения эффективности управления городскими спортивными объектами, которая с этого года реализуется департаментом спорта и департаментом экономической политики и развития города Москвы», - уточнила она.

Багреева отметила, что спортобъекты продолжат работать под управлением новых арендаторов. Программа предусматривает условия, по которым частные операторы на протяжении 25 лет должны будут использовать их по назначению. При этом арендаторы вправе сами выбирать, какие более востребованные спортивные услуги предоставлять.

Руководитель департамента добавила, что по программе передали в аренду теннисный корт в более чем тысячу квадратных метров, спортзал площадью 840 «квадратов», три спортивных комплекса общей площадью почти 3,7 тысячи квадратных метров.

Шестой объект город передали в аренду на 15 лет частному лицу вне программы. Речь идет о манеже площадью более 2,1 тысячи квадратных метров. Инвестор планирует переоборудовать его в крытое ледовое поле.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии хоккея в столице. В системе Москомспорта на бесплатной основе этим видом спорта занимаются больше пяти тысяч человек.

В этом году Москва передала в аренду частным организациям шесть объектов недвижимости для спортивных нужд. Среди них - теннисный корт, спортивные комплексы и манеж, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Недвижимость Москва 2023

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