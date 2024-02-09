09 февраля 2024, 12:25

Блогера из Самары, «пощекотавшую» скульптуру «Родину-мать», задержали в Москве

Global Look Press
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В одном из московских аэропортов задержали объявленную в розыск 23-летнюю жительницу Самары. Она проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК России по Волгоградской области.


После возбуждения уголовного дела жительница Самары сбежала из Волгоградской области, а после покинула страну.

Вчера подозреваемую по прилете в Россию задержала полиция. Девушку привезли в Волгоград к следователям, ей предъявили обвинение. В ближайшее время самарчанке выберут меру пресечения.

Ранее москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами. Полицейские сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

По данным ведомства, 20 июля 2023 года девушка на Мамаевом кургане у подножья монумента «Родина-мать зовет!» сняла ролик при таком ракурсе, что получилось будто она «трогает» грудь скульптуры. Затем это видео девушка опубликовала в своих соцсетях.

В региональном СКР отметили, что подозреваемая «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

Задержания Москва
09 февраля 2024, 12:46
Восстановительные работы после пожара на севере Москвы будут вести круглосуточно
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Коммунальщики приступили к работам по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского в Москве. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Крыша жилого дома вспыхнула ночью 9 февраля. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение работы системы обогрева кровли.

Жильцов, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, разместили в социальных гостиницах.

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме», - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия создали оперативный штаб. Специалисты начали обследование помещений.


Пожары Москва
09 февраля 2024, 12:05
Собянин рассказал о планах строительства социальных объектов в Москве
РИА «Новости»
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С 2011 по 2023 годы в рамках национальных проектов «Демография», «Здравоохранение» и «Образование» в Москве открыли свыше тысячи новых объектов социального назначения. В 2024 году в планах города ввести в эксплуатацию еще несколько десятков поликлиник, школ и спортивных сооружений. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в последние годы Москва реализует одну из самых масштабных программ развития социальной инфраструктуры в своей истории. Уже построили более 150 медицинских учреждений, свыше 200 спортивных объектов, около 70 культурных учреждений, а также свыше 400 детских садов и 180 школ.

Так, предыдущий, 2023 год, оказался рекордным по количеству открытых социальных объектов, число которых достигло 119, причем 72 из них построили на средства частных инвесторов.

«Амбициозные планы мы ставим и на этот год - в Москве будут открыты десятки необходимых для жителей объектов», - подчеркнул мэр.

В частности, предполагается завершить стройку 32 детских садов, включая 13 в Новой Москве и Зеленограде, а также 22 новые школы в разных районах города.

Планируется также запуск нескольких крупных медицинских центров , включая флагманские ГКБ им. Буянова и ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова. В Коммунарке откроется лучевой корпус, завершится строительство новых поликлиник и начнется создание нового комплекса НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского В Москве появится 13 спортивных и 10 культурных объектов, включая крупнейший в Европе теннисный центр в Лужниках и дом культуры на улице Грина в поселении Московское.

Школы Строительство Детские сады Сергей Собянин Москва
09 февраля 2024, 11:33
Почти 40 новостроек по реновации возвели на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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На юго-западе Москвы построили 39 новых домов по программе реновации. Их площадь составила свыше 460 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«Отделка и благоустройство в новостройках выполнены согласно утвержденным стандартам», - добавил он.

В ближайшее время 117 тысяч горожан смогут переехать в новые квартиры. В Юго-Западном округе реновация коснулась 520 зданий. Для расселения жильцов возвели 39 новостроек, 16 домов еще в процессе строительства, а для 35 разрабатывают проекты.

В общей сложности почти 430 домов по реновации начали проектировать и строить в Москве. Кроме того, в 2024 году в столице по программе реновации появится около двух миллионов квадратных метров жилья в рамках реализации проектов комплексного развития территорий.

Благоустройство Строительство Реновация в Москве Москва
09 февраля 2024, 10:58
Московские проекты отметили наградами на международной выставке инноваций
Freepik
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Проектам Аналитического центра Москвы вручили две золотые и одну бронзовую награды на международной выставке интеллектуальной собственности, изобретений, инноваций и технологий IPITEX в Бангкоке, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Мы рады, что проекты, которые мы активно применяем в столице для повышения эффективности многих важных процессов, получают признание и международного экспертного сообщества», - отметила глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

Она уточнила, что золото досталось базе «Единого хранилища данных» (ЕХД) и цифровому механизму формирования закупок в здравоохранении на платформе «Экспертиза». Бронзовой медали удостоили модель прогнозирования платы граждан в информационной аналитической системы ИАС «Тариф».

Проекты, которые презентовали в этом году на выставке, международное сообщество уже признавало лучшими разработками. В частности, базу ЕХД в 2021 году отметили в ООН как одну из новаторских мировых практик, помогающих достичь цели по части развития «Устойчивые города и населенные пункты». ИАС «Тариф» в прошлом году на выставке IPITEX завоевала серебо и специальный приз за создание в системе реестра инфраструктуры регулируемых организаций.

Московская компания также адаптировала интерактивное оборудование для людей с ОВЗ. Предприятие разрабатывает и изготавливает умные устройства для всех сфер жизни.

Технологии Москва

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