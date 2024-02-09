Блогера из Самары, «пощекотавшую» скульптуру «Родину-мать», задержали в Москве





После возбуждения уголовного дела жительница Самары сбежала из Волгоградской области, а после покинула страну.

Вчера подозреваемую по прилете в Россию задержала полиция. Девушку привезли в Волгоград к следователям, ей предъявили обвинение. В ближайшее время самарчанке выберут меру пресечения.

Ранее москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами. Полицейские сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

По данным ведомства, 20 июля 2023 года девушка на Мамаевом кургане у подножья монумента «Родина-мать зовет!» сняла ролик при таком ракурсе, что получилось будто она «трогает» грудь скульптуры. Затем это видео девушка опубликовала в своих соцсетях.

В региональном СКР отметили, что подозреваемая «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».