Благоустройство возле станции метро «Царицыно» завершили в Москве

«За рекордный срок - всего за полгода - полностью заменили тоннель на участке от „Царицыно“ до „Кантемировской“. На перегоне заново построили 270 метров тоннелей с применением современных технологий», - подчеркнул он.

Кроме этого, на станции метро отремонтировали подуличный переход и открыли дополнительный выход из южного вестибюля, который был закрыт почти 40 лет. Также на территории заработал обновленные Царицынский рынок.

Также Ликсутов добавил, что весной завершат обустройство двух спортивных площадок.

Известно, что еще одним из центров притяжения в Царицыне станет площадка для мотокросса , которую откроют в Тарном проезде.