30 ноября 2023, 10:40

Благоустройство возле станции метро «Царицыно» завершили в Москве

Дептранс Москвы
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В Москве завершили благоустройство возле станции метро «Царицыно». Там высадили деревья, установили лавочки, качели, навесы от осадков и обустроили сквер. О том, что еще выполнили в рекордные сроки, сообщил в Telegram-канале заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«За рекордный срок - всего за полгода - полностью заменили тоннель на участке от „Царицыно“ до „Кантемировской“. На перегоне заново построили 270 метров тоннелей с применением современных технологий», - подчеркнул он.

Кроме этого, на станции метро отремонтировали подуличный переход и открыли дополнительный выход из южного вестибюля, который был закрыт почти 40 лет. Также на территории заработал обновленные Царицынский рынок.

Также Ликсутов добавил, что весной завершат обустройство двух спортивных площадок.

Известно, что еще одним из центров притяжения в Царицыне станет площадка для мотокросса , которую откроют в Тарном проезде.

Благоустройство Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов
30 ноября 2023, 11:34
Благоустройство участка Ленинского проспекта в Москве завершили
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На юго-западе Москвы завершилось благоустройство участка Ленинского проспекта. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Основной задачей было сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей», - рассказал глава КГХ Москвы Петр Бирюков.

В последние три года специалисты КГХ активно работали над улучшением ключевой транспортной артерии города - Ленинского проспекта, охватывающего территорию от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта.

Сейчас закончилось благоустройство на отрезке от Университетского до Ломоносовского проспекта. Сотрудники комплекса городского хозяйства расширили тротуары и обновили дорожное покрытие. Они создали парковочные зоны и установили десять новых автобусных остановок с возможностью зарядки электронных устройств. На территории появились фонари и скамейки, спортивные площадки и газоны. Позднее на участке высадят 200 зрелых деревьев и 6600 кустарников.

ЖКХ Москва 2023
30 ноября 2023, 10:50
Москва продолжит развивать инфраструктуру для домашних животных
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня Всемирный день домашних животных. Содержать их - большая ответственность, и город берет на себя часть заботы. Мы развиваем инфраструктуру для долгой и здоровой жизни питомцев», - отметил он.

Глава города уточнил, что в столице заработали 26 государственных ветклиник. Там предлагают владельцам животных бесплатно провести питомцам вакцинацию от бешенства. Выездная ветеринарная служба и контакт-центр работают в круглосуточном режиме.

Прошлым летом на mos.ru появился сервис «Мой питомец» , в котором пользователи смогут найти всю информацию о ветеринарных услугах Москвы. Также создали электронную амбулаторную карту животного, куда автоматически публикуют результаты анализов и посещений врача.

В 2021 году по программе «Мой район» запустили проект «Питомцы в Москве». Это позволило построить новые комплексы для выгула и тренировки собак. Площадки постепенно появляются в разных районах.

Действуют несколько благотворительных проектов, помогающих приютам и бездомным животным.

Площадка проекта «Питомцы в Москве» удостоилась национальной премии по ландшафтной архитектуре. На ней разместили тренажеры для собак и трибуны на 170 зрителей.

Животные Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 09:13
Москвичам пообещали потепление и снег в четверг
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москву придет циклон, который принесет потепление и осадки. Температура воздуха 30 ноября может достигнуть нулевой отметки, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погоду в столице сформирует циклон, смещающийся на северо-запад страны. Утром регион будет находиться в его теплом секторе», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что днем Москву накроет холодный атмосферный фронт. Облачный вихрь развернется к мегаполису своей более холодной, тыловой частью. Благодаря этому будет облачно, пройдет снег, местами гололед.

В столице в дневное время суток столбики термометра покажут отметки 0…-2 градуса. Ночью воздух остынет до -8 градусов. В Московской области днем температура составит 0…-5 градусов. В ночные часы похолодает до -10 градусов. Погоду будет сопровождать южный ветер, скорость которого достигнет 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба, но все равно это ниже нормы.

Москвичей также предупредили о сильнейшей магнитной буре в четверг и пятницу. Если прогнозы подтвердятся, то жители станут свидетелями редкого явления - северного сияния.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
30 ноября 2023, 08:43
Московские школы подготовят будущих айтишников по новому стандарту предпрофобразования
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Московские школы приводят к новому стандарту предпрофессионального образования. Для будущих специалистов в каждом втором учебном заведении открыли инженерные и ИТ-классы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

По его словам, для этого реорганизовали учебный процесс, скорректировали программы, а также закупили в школьные лаборатории современное оборудование. В частности, там появились 3D-сканеры, 3D-принтеры, системы сбора и анализа данных, фрезерные, токарные и шлифовальные станки.

С этого года по новому стандарту предпрофессионального образования начали учиться во всех инженерных и ИТ-классах. Школьники получили возможность детально ознакомиться с нюансами выбранных профессий.

Будущим инженерам и айтишникам преподают математику, информатику и физику на углубленном уровне. Детей знакомят с произведениями об изобретателях, с историей науки и техники. Ученики ИТ-классов читают научную фантастику. На обязательных предпрофессиональных спецкурсах обучающиеся проходят практику в школьных лабораториях.

По проекту «Олимпиадные школы МФТИ» состоялся квест для школьников по «Властелину колец». Среди них представители крупных IT-компаний ищут потенциальных работников.

Школьники Сергей Собянин Технологии Москва 2023

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