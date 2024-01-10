10 января 2024, 11:15

Благоустройство возле станции МЦД-4 «Поклонная» завершили в Москве

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Комфортные места для отдыха и прогулок появились на западе Москвы в результате благоустройства территории у станции МЦД-4 «Поклонная». Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Главной задачей проекта было сделать удобные пешеходные маршруты к новой станции от жилой застройки, адаптировать пространство под запросы местных жителей», - уточнил он.

Работы затронули улицы 1812 года, Поклонную, Генерала Ермолова, Пырьева, Проектируемый проезд № 1138, проспект Генерала Дорохова, 2-й Мосфильмовский переулок и часть природного заказника «Долина реки Сетунь».

Строители спрятали под землю воздушные провода, проложили водосток, обновили покрытие на тротуарах и проезжей части, обустроили примерно 660 парковочных мест, установили около 100 фонарей и 130 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками и разбили почти 65 тысяч квадратных метров газона. Кроме того, они соорудили три лестничных спуска на проспекте Генерала Дорохова, оборудовали прогулочную зону в парке «Долина реки Сетунь», создали зону отдыха на месте гаражей на Поклонной улице, обновили сквер возле дома № 2 на улице 1812 года и поставили детскую площадку на улице Пырьева.

Также в районе появились новые автобусные маршруты и пересадка с МЦД. Для этого установили новые и заменили старые остановки на проспекте Генерала Дорохова и во 2-м Мосфильмовском переулке.

Ранее в Москве благоустроили территории у станции МЦД-4 «Очаково».

Благоустройство Петр Бирюков Москва
10 января 2024, 11:08
Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в Москве
РИА «Новости»
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Декабрь стал самым темным месяцем 2023 года в столице. Солнце светило в городе всего восемь часов вместо положенных 18. Об этом сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

За весь 2023 год в Москве солнце светило 1811 часов, что превысило годовой показатель на 5%.

«Больше всего солнца в столице было в июне, 325 часов», - рассказала синоптик.

В сентябре столица установила рекорд по количеству солнечного света за месяц - 245 часов, что составило 167% от обычного показателя.

В XXI веке наиболее солнечным годом был 2014, когда количество солнечных часов составило 2168 и превысило норму на 25%. При этом в декабре 2017 солнце на небо вообще не выходило.

Ранее москвичам сообщили, что в среду 10 января в столице похолодает и пойдет снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов.

Погода Москва
10 января 2024, 10:19
Формирование нового дорожного каркаса Москвы завершат в 2024 году
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В прошлом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и городской программе «Развитие транспортной системы» в Москве возвели 115 километров дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов. О планах дорожного строительства на 2024-й рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Успешно завершен ряд мегапроектов, среди которых новая хордовая магистраль - Московский скоростной диаметр в пределах МКАДа», - отметил он.

Глава города добавил, что основной участок МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». В 2023 году открыли трассу в шесть полос длиной примерно пять километров. Она начинается в районе станции метро «Лухмановская», пересекает улицы Покровскую, Сочинскую, Маресьева, проходит вдоль реки Пехорки и соединяется с новой магистралью Москва - Казань.

В этом году планируют закончить формирование нового дорожного каркаса Москвы. Достроят Южную рокаду. Трасса, протяженность которой составит 40 километров, будет проходить от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне.

Собянин уточнил, что сейчас Южная рокада готова практически на 90%. Специалисты проводят работы на четырех участках. В этом году также свяжут южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а после - с новой магистралью Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Закончится масштабная реконструкция развязок на МКАД. Достроят часть магистрали «Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе» до трассы «Середнево - Марьино - Десна».

Всего в 2024 году построят 94 километра дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.

На Московской кольцевой автодороге ранее установили 160 новых мониторов экстренной информации. Они будут предупреждать водителей о препятствиях впереди.

Строительство Дороги Сергей Собянин Москва
10 января 2024, 09:40
Школа, детсад и спорткомплекс появятся в бывшей промзоне «Котляково» на юге Москвы
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В Южном округе Москвы в районе Царицыно часть бывшей промзоны «Котляково» планируют застроить домами и соцобъектами. Там появится новый жилой квартал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте устаревших объектов рассчитываем построить больше 196 тысячи квадратных метров недвижимости и создать порядка 700 рабочих мест», - уточнил он.

По словам мэра, здесь возведут школу на 425 мест, детский сад для 185 воспитанников, спортивный комплекс с бассейном, а также новостройки по реновации.

Собянин добавил, что сейчас одобрили и приступили к реализации 61 проекта комплексного развития территорий. В новых кварталах, по его словам, смогут трудоустроиться около 165 тысяч человек.

В 2023 году в Москве также возвели восемь крупных объектов недвижимости для социальных нужд. Среди них - здания здравоохранения, образования, культуры и спорта.

Строительство Сергей Собянин Москва
10 января 2024, 09:20
Похолодание и снег пообещали москвичам в среду
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Москва окажется между двумя циклонами. Они принесут в столицу похолодание до -10 градусов и осадки, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться под влиянием узкой полосы повышенного атмосферного давления, с юга и с севера сжатой циклонами, быстро смещающимися в меридиональном направлении», - уточнил он.

По словам метеоролога, в Москве будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег. В дневные часы столбики термометра покажут -5 градусов, к вечеру температура воздуха понизится до -8…-10 градусов, затем начнет расти. Ночью воздух остынет до -14 градусов.

Погоду будет сопровождать северный, с переходом на юго-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 748 миллиметров ртутного столба и приблизится к норме.

Леус добавил, что ночью в Москве потеплело до -1 градуса, а к 08:00 температура упала до -7 градусов.

«Вот такие температурные качели», - заключил он.

В ближайшие дни в Москве и области также резко понизится атмосферное давление , а после оно начнет быстро повышаться. Такие скачки могут негативно отразиться на здоровье метеозависимых людей.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва

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