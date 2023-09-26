Благоустройство возле станции БКЛ «Нагатинский затон» завершилось в Москве

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По его словам, благоустройство прошло на Проектируемом проезде № 183 и участке Коломенской улицы от станции «Нагатинский затон» до пересечения с улицей Речников. Основной целью работ было создание комфортной среды для местных жителей и пассажиров, а также обустройство удобных пешеходных маршрутов от жилой застройки.

Во время работ расширили тротуары, обновили покрытие на проезжей части и на въездах во внутренние дворы, обустроили парковочные карманы. Также вдоль Коломенской улицы проложили велодорожку.

На территории установили шесть современных остановочных павильонов, 200 фонарей и уличных торшеров, а на пешеходных переходах - 18 опор контрастного освещения.

Кроме того, в районе станции высадили более 100 деревьев и разбили газон общей площадью более 41 тысячи квадратных метров.

Ранее на северо-востоке Москвы завершили благоустройство спортивного кластера.

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