Благоустройство у станции БКЛ «Аминьевская» завершили в Москве

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По его словам, территорию вокруг станции сделали более удобной для местных жителей.

«Главной задачей было улучшение пешеходной и транспортной доступности новой станции, создание комфортных маршрутов к ней от жилой застройки», - подчеркнул Бирюков.

В 2021–2022 годах специалисты обновили участки Очаковского шоссе и Матвеевской улицы. В этом году они благоустроили оставшуюся часть Матвеевской улицы и улицу Озерная, а также пространство под эстакадой проспекта Генерала Дорохова возле дома 4 на Аминьевском шоссе.

За время работ строители перенесли воздушные линии под землю, расширили тротуары и заменили их покрытие. У станции установили 15 остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью и более 400 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров. Вблизи станции организовали парковочные карманы.

На маршрутах к метро появились удобные лавочки и навигационная стела. У дома № 1 на улице Матвеевской построили спортивно-игровой кластер из восьми площадок для разных возрастов. На территории у станции разбили около 99 тысяч квадратных метров газона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о благоустройстве территорий у десяти станций БКЛ.