Благоустройство у городского вокзала «Окружная» завершили в Москве

В Москве действует программа «Музеи — детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

В Москве действует программа «Музеи - детям», которая позволяет школьникам и студентам бесплатно посещать свыше 100 музеев и выставочных залов. Для удобства «Мосгортранс» уже пять лет предоставляет школам бесплатные туристические автобусы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

«С 2021 года услугу стали предоставлять музыкальным и художественным школам, чтобы их подопечным было удобнее добираться до мест проведения фестивалей, концертов и других публичных мероприятий», - уточнил он.

Глава города отметил, что в уходящем году туравтобусами «Мосгортранса» воспользовались свыше 950 образовательных организаций. С начала этого учебного года они перевезли более 133 тысячи детей, а в общей сложности с начала 2018 года - 1,2 миллиона.

Каждый день около 100 туристических автобусов используют для поездок в культурные учреждения. Транспорт оснащен всем необходимым для комфортной и безопасной перевозки детей. В частности, в них есть климат-контроль, телевизоры и разъемы для зарядки гаджетов.

Мэр подчеркнул, что оформить услугу теперь можно за неделю, тогда как раньше этот процесс занимал примерно месяц.

В Москве также запустили проект бесплатных экскурсий для пенсионеров - «Добрый автобус». Он предназначен для участников «Московского долголетия». За год автобусы совершают примерно четыре тысячи поездок и перевозят почти 200 тысяч пассажиров старшего поколения. Во время поездки гиды рассказывают увлекательные факты о городе, а также делают остановку и посещают одну из достопримечательностей столицы или области.

Ранее более 800 участников подмосковного движения «Активного долголетия» посетили выставку-форум «Россия». Она расположена на ВДНХ в Москве.