Благоустройство территорий у десяти станций БКЛ завершили в Москве

Читайте нас в:

По его словам, основные работы уже выполнили, осталось только высадить деревья и кустарники у станций «Аминьевская», «Марьина Роща», «Новаторская» и «Сокольники».

Так, у станции «Аминьевская» в районе Матвеевской улицы создали восемь игровых и спортивных площадок, а также зону для выгула собак. На Шереметьевской улице, возле станции «Марьина Роща» и храма иконы Божией Матери «Нечаянная Радость», появилась зона отдыха и парковки для велосипедов.

На пересечении улицы Новаторской и Воронцовских прудов, рядом со станцией «Новаторская», появилась зеленая зона с местами для отдыха.

У станций «Воронцовская», «Зюзино», «Текстильщики», «Проспект Вернадского», «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» закопали воздушные провода, установили дополнительные ливневки, расширили тротуары, установили лавочки и освещение. Для автомобилистов создали парковочные карманы.

Ранее сообщалось о том, что в столице началось строительство опор моста через Нагатинский затон.