Благоустройство территории у прудов-регуляторов завершили на юго-востоке Москвы

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«Создали новые комфортные общественные пространства, где люди любого возраста могут гулять, отдыхать и заниматься спортом», - сообщил он.

Рабочие построили широкие тротуары и зоны отдыха с удобными лавочками, отремонтировали 15 пешеходных мостов через пруды, а также выполнили очистку и оздоровление водоемов. Для удобства маломобильных жителей установили пандусы.

На участке появилось 26 спортивных и детских площадок и площадка для выгула собак. У прудов сделали дополнительное современное освещение, а воздушные кабельные линии перенесли под землю. На территории разбили газоны и цветники.

Позже осенью здесь высадят деревья и кустарники, а в ближайшее время установят беседки.

Ранее стало известно, что акваторию пруда на улице Островского в Солнечногорске очистят к концу сентября.

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