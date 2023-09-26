Благоустройство спортивного кластера завершили на северо-востоке Москвы

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«Стадион исторический, но на самом деле это второе его рождение. Новое поле, новые раздевалки, душевые, хороший тренажерный зал, беговые площадки - заняться спортом здесь в удовольствие в любую погоду», - подчеркнул он.

В том числе, рабочие обустроили крытый футбольный манеж и благоустроили прилегающие территории, где также планируются высадить 65 деревьев. Кроме этого, они капитально отремонтировали футбольные поля. Над зоной силовых тренажеров и настольного тенниса установили светопрозрачные навесы.

Ранее стало известно, что ландшафтный парк с прудом обустроят в московских Раменках. Водоем появится на территории жилого комплекса «Крылья», девелопером которого является группа «Эталон».

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