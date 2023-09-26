Благоустройство спортивного кластера завершили на северо-востоке Москвы
На северо-востоке Москвы, в районе Свиблово, завершили благоустройство спортивного кластера. Там смогут проводить занятия по десяти направлениям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Стадион исторический, но на самом деле это второе его рождение. Новое поле, новые раздевалки, душевые, хороший тренажерный зал, беговые площадки - заняться спортом здесь в удовольствие в любую погоду», - подчеркнул он.
В том числе, рабочие обустроили крытый футбольный манеж и благоустроили прилегающие территории, где также планируются высадить 65 деревьев. Кроме этого, они капитально отремонтировали футбольные поля. Над зоной силовых тренажеров и настольного тенниса установили светопрозрачные навесы.
Ранее стало известно, что ландшафтный парк с прудом обустроят в московских Раменках. Водоем появится на территории жилого комплекса «Крылья», девелопером которого является группа «Эталон».
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