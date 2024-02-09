Благоустройство охватит еще два участка у реки Яузы в Москве

«Продолжим мегапроект последних лет - создание парка „Яуза“», - отметил он.

Глава города уточнил, что в этом году работы по благоустройству коснутся еще двух участков рядом с рекой Яузой. Речь идет о территориях вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Мэр напомнил, что за восемь лет удалось привести в порядок 13 участков, общая площадь которых составила 324,6 гектара.

В этом году специалисты также продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. В планах - обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.