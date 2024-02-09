09 февраля 2024, 16:20

Благоустройство охватит еще два участка у реки Яузы в Москве

РИА «Новости»
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Масштабный проект по создания парка «Яуза» продолжат реализовывать в Москве. О планах по благоустройству прилегающих территорий сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Продолжим мегапроект последних лет - создание парка „Яуза“», - отметил он.

Глава города уточнил, что в этом году работы по благоустройству коснутся еще двух участков рядом с рекой Яузой. Речь идет о территориях вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы.

Мэр напомнил, что за восемь лет удалось привести в порядок 13 участков, общая площадь которых составила 324,6 гектара.

В этом году специалисты также продолжат масштабное благоустройство территорий около Москвы-реки. В планах - обновить Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками. Кроме того, приведут в порядок участки возле берегов Чистого залива, Большого и Малого Строгинских затонов.

Благоустройство Сергей Собянин Парки Москва
09 февраля 2024, 15:55
Ледяные дожди придут в Москву в понедельник
Freepik
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Новая рабочая неделя в Москве начнется с потепления. Однако погоду в понедельник испортят ледяные дожди, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в выходные в столице пройдет небольшой снег, обойдется без сильных ветров, а столбики термометров в ночные часы опустятся до -17…-22 градусов. Днем будет -9…-12 градусов. Такая температура значительно ниже климатической нормы.

Леус отметил, что 12 февраля из-за надвигающегося с юго-запада теплого атмосферного фронта в столице ожидаются ледяные дожди.

«Теплые и влажные воздушные массы из Средиземноморья, поступающие на холодную подстилающую поверхность, станут причиной осадков в смешанной фазе - высока вероятность ледяных дождей», - пояснил он.

Синоптик добавил, что ветки деревьев и провода утяжелит ледяная глазурь. Это может спровоцировать падение ветвей деревьев и обрыв линий электропередач. Дороги и тротуары покроет гололедица. При этом в конце первого рабочего дня потеплеет до -1…-3 градусов.

Высота снежного покрова в Москве превысила максимум нынешней зимы. Сугробы высотой в 60 сантиметров последний раз фиксировали на метеостанции ВДНХ в начале апреля 2013 года.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
09 февраля 2024, 13:47
Реставрация здания конторы Новосухаревского рынка стартовала в Москве
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Специалисты приступили к восстановлению здания конторы Новосухаревского рынка в Москве. Это самое раннее капитальное сооружение архитектора Константина Мельникова, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Чтобы творение одного из мэтров авангарда вновь стало соответствовать задумке автора, реставраторам предстоит сохранить и восстановить конструктивные и декоративные элементы здания», - отметил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Трехэтажный дом в форме треугольника с обрезанным углом - памятник советского авангарда 1920-х годов - находится в центре столицы в Большом Сухаревском переулке.

Мастера начали разбирать позднюю отделку и планировку, неподходящие к облику памятника, а также расчищать стены. Во время реставрации по архивным данным сохранят и восстановят старинные фрагменты конструкций здания.

В частности, воссоздадут кирпичную кладку стен и лепнину фасадов и интерьеров, а также исторические проемы. Обновят подлинные окна и подоконники, восстановят фурнитуру по историческим образцам.

Фасадные работы начнутся с наступлением теплой погоды. Лицевую сторону здания после подготовки покрасят в исторический цвет. Ключевой частью архитектурной задумки Мельникова была эксплуатируемая крыша. Ее также приведут в порядок: восстановят парапетные стенки и металлическое ограждение по контуру кровли.

В Москве также полностью отремонтировали три здания , в которых раньше жили знаменитые ученые. С момента запуска программы капремонта восстановили свыше 30 таких домов.

Реставрация Ремонтные работы Москва
09 февраля 2024, 12:46
Восстановительные работы после пожара на севере Москвы будут вести круглосуточно
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Коммунальщики приступили к работам по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского в Москве. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Крыша жилого дома вспыхнула ночью 9 февраля. Площадь пожара достигла четырех тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали около 400 человек. Одного пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Предварительной причиной возгорания назвали нарушение работы системы обогрева кровли.

Жильцов, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, разместили в социальных гостиницах.

«Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме», - сообщили в ведомстве.

На месте происшествия создали оперативный штаб. Специалисты начали обследование помещений.


Пожары Москва
09 февраля 2024, 12:25
Блогера из Самары, «пощекотавшую» скульптуру «Родину-мать», задержали в Москве
Global Look Press
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В одном из московских аэропортов задержали объявленную в розыск 23-летнюю жительницу Самары. Она проходит по уголовному делу о реабилитации нацизма, сообщили в пресс-службе СУСК России по Волгоградской области.


После возбуждения уголовного дела жительница Самары сбежала из Волгоградской области, а после покинула страну.

Вчера подозреваемую по прилете в Россию задержала полиция. Девушку привезли в Волгоград к следователям, ей предъявили обвинение. В ближайшее время самарчанке выберут меру пресечения.

Ранее москвича задержали в ТЦ за кофту с рунами. Полицейские сочли эмблему за символ СС, связанный с Аненербе и охранными отрядами национал-социалистов.

По данным ведомства, 20 июля 2023 года девушка на Мамаевом кургане у подножья монумента «Родина-мать зовет!» сняла ролик при таком ракурсе, что получилось будто она «трогает» грудь скульптуры. Затем это видео девушка опубликовала в своих соцсетях.

В региональном СКР отметили, что подозреваемая «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости Советского народа во время Великой Отечественной войны».

Задержания Москва

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