Благотворительному сервису на mos.ru исполнилось три года
Благотворительный сервис на mos.ru отметил трехлетие. Жители столицы через него пожертвовали более 86 миллионов рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«За это время он объединил 86 проверенных организаций и тысячи неравнодушных горожан», - отметил он.
Благодаря сервису можно помочь детям, взрослым, семьям, пожилым людям и животным. Кроме того, сервис позволил оказать поддержку экологическим и научно-образовательным проектам.
«На добрые дела направлено уже больше 250 тысяч пожертвований на общую сумму свыше 86 миллионов рублей», - добавил мэр.
Перевести деньги можно на сайте без регистрации и авторизации. Все фонды прошли проверку, а раз в три месяца на отдельной странице каждой благотворительной программы размещают отчет об использовании собранных средств.
Ранее ассоциация «Ресурс» договорилась о благотворительном проекте с волонтерами и регоператором в Подмосковье. В рамках меморандума стороны поддержат проект по сбору пластиковых крышек «Добрые крышечки» и проект сжатия пластиковых ПЭТ-бутылок «Сожми и закрути ПЭТ».