Бизнесмены из Москвы зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на 4,2 млрд рублей

23 октября 2023, 17:05
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он рассказал, что компаниями, которые запатентовали свои изобретения, стали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и «Алмазный научно-технологический комплекс».

Первые разработали уникальный способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла, вторые - датчик уровня наполненности, а третьи - приборы для идентификации драгоценных камней.

Компани провели транзакции через цифровую платформу i.moscow , уточнил Собянин.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты для экспортеров , который продлится до 7 ноября.

Бизнес Сергей Собянин Москва 2023
«Ночлежка» запустила новый проект в Москве для помощи бездомным женщинам
23 октября 2023, 18:08
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Организация «Ночлежка» запустила проект «Дом на полдороги» в Москве для помощи бездомным женщинам в борьбе с алкогольной зависимостью. Как будет проходить реабилитация, изданию Forbes рассказали благотворители.

Программа рассчитана на полгода и будет состоять из 12 шагов. В ней смогут принять участие только те женщины, которые признали свою зависимость и готовы бороться с ней и смогут подтвердить свою месячную трезвость.

«Бездомность - это дополнительный фактор, способствующий развитию зависимости у женщин. Бездомные женщины могут начать употреблять алкоголь, пытаясь справиться с тяжелым стрессом, облегчить боль, забыть страдания или согреться», - сообщила программный директор «Ночлежки» в Москве Алена Мордасова.

По ее словам, новая программа поможет бездомным женщинам выбраться с улицы, наладить отношения с близкими и найти стабильную работу.

Ежедневные занятия будут как индивидуальными, так и групповыми. Они представят собой курс психотерапии, где каждая из участниц поможет другой преодолеть зависимость.

Приют ждет первых посетительниц уже в этом месяце. В программе одновременно смогут принять участие восемь человек.

Ранее бездомные стали получать профессию кожевника в приюте «Теплый прием» в Химках. За девять месяцев работы более 20 подопечных научились шить кошельки, ремни и другие изделия из кожи.

Москва 2023
Первый дом снесли в районе Зюзино в Москве по программе реновации
23 октября 2023, 17:28
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Москве по программе реновации в районе Зюзино снесли первую пятиэтажку. Жильцы дома на Черноморском бульваре переехали в соседнюю новостройку, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Это первый дом, который демонтировали по программе реновации в этом районе. Жильцы пятиэтажки переехали в соседнюю новостройку на той же улице - дом № 22, корпус 2», - подчеркнул он.

Загрутдинов добавил, что дом демонтировали по технологии «умного» сноса и принципам безопасности и экологичности. Кроме этого, во время работ особое внимание уделили деревьям. Их закрыли в специальные короба, чтобы не повредить.

Всего с начла действия программы реновации в Москве снесли более 300 старых домов. Например, в районе Митино демонтировали все старые дома первого этапа реновации.

Москва 2023 Реновация в Москве
Более 30 новостроек по реновации ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы
23 октября 2023, 17:23
Фонд реновации
Читайте нас в: Google Новости
На юго-западе Москвы ввели в эксплуатацию 36 новостроек общей площадью 415,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, большую часть новостроек уже можно заселять.

«Из них под заселение переданы 34. Еще две - в районах Коньково и Зюзино - готовятся к заселению, новые квартиры в них жители районов начнут получать уже в этом году», - отметил Бочкарев.

Наибольшее количество новых домов построили в районах Зюзино, Коньково, Академическом и Южном Бутово.

По данным главы департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, 80 домов в этом районе уже расселены или находятся на завершающей стадии расселения.

«Большая часть переехавших, 3,1 тысячи семей, воспользовались бесплатной помощью грузчиков и грузовым автомобилем, которые город предоставляет участникам программы», - отметил Сергей Левкин.

По его словам, в современные квартиры переехали 4,6 тысячи семей, и еще более 750 начали оформлять документы для переезда. Кроме этого, в Юго-Западном округе Москвы строятся еще 16 жилых домов, а 24 находятся на стадии проектирования.

Ранее стало известно о том, что свыше 10 домов по реновации ввели в эксплуатацию в Москве за сентябрь.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
Капремонт офисного здания завершили на западе Москвы
23 октября 2023, 15:25
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
На Тарутинской улице в Москве завершили работы по капитальному ремонту офисного здания. Об этом рассказал первый заместитель руководителя столичного департамента капитального ремонта Антон Мельников.

В Москве отремонтировали блочное трехэтажное строение с двухэтажными крыльями, построенное в 1966 году. Общая площадь здания составила 2850,5 квадратных метра. После ремонта здесь разместят офисы ГБУ «Горинфор».

«Одним из основных мероприятий по обновлению здания стал ремонт кровли. Чтобы лучше сохранять комфортный температурный режим в здании, ее утеплили сэндвич-панелями», - уточнил Мельников.

После почти 60 лет эксплуатации некоторые конструкции здания стали устаревать, а инженерные системы потребовали полной замены. Внутри здания обновили все сети электроснабжения, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования.

Также специалисты заменили окна и двери и выполнили отделку помещений. Также они благоустроили прилегающую территорию площадью 0,9 гектара.

Также стало известно о том, что капитальный ремонт пешеходного перехода завершили в Некрасовке.

ЖКХ Недвижимость Москва 2023

Новости по теме