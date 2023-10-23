Бизнесмены из Москвы зарегистрировали объекты интеллектуальной собственности на 4,2 млрд рублей
Москва помогла предпринимателям зарегистрировать объекты интеллектуальной собственности на 4,2 миллиарда рублей. Среди зарегистрированных нематериальных активов: компьютерные программы, конструкторская документация, 3D-модели, логотипы, технологические карты, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он рассказал, что компаниями, которые запатентовали свои изобретения, стали «Эко-Градиент», «Проэнерджи» и «Алмазный научно-технологический комплекс».
Первые разработали уникальный способ очистки отходов металлургического производства от технологического масла, вторые - датчик уровня наполненности, а третьи - приборы для идентификации драгоценных камней.
Компани провели транзакции через цифровую платформу i.moscow , уточнил Собянин.
Ранее в Москве стартовал прием заявок на гранты для экспортеров , который продлится до 7 ноября.