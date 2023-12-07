07 декабря 2023, 13:37

Бизнес-хаб построят в Новой Москве

Пресс-служба градостроительной политики и строительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В деревне Столбово поселении Сосенское Новой Москвы построят индустриальный парк, состоящий из пяти многофункциональных зданий, общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

«На земельном участке примерно в четыре гектара появится пять многофункциональных зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для предприятий малого и среднего бизнеса», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что на территории создадут выезды на проспект Куприна и трассу Коммунарка - Остафьево, парковку, а также благоустроят пешеходные зоны. Бизнес-хаб находится на этапе проектирования.

Ранее в Москве заработал центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
07 декабря 2023, 16:16
Основные работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений завершили
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
Читайте нас в: Google Новости
В Москве завершили работы по реконструкции Люберецких очистных сооружений. Теперь они соответствуют лучшим экологическим стандартам, подчеркнул мэр столицы Сергей Собянин.

«Помимо общей модернизации, помогло внедрение оригинальной разработки российских инженеров - плоских плавающих перекрытий», - добавил он.

Очистные сооружения начали обновлять в 2013 году. Сначала устранили неприятные запахи, потом построили блок механической очистки и реконструировали два блока биологической очистки. Позже ввели второй блок ультрафиолетового обеззараживания.

Ранее депутат Александр Коган проконтролировал строительство очистных сооружений в Кашире. Он осмотрел их возведение в Терново-1 и магистрального трубопровода.

Ремонтные работы Сергей Собянин Москва 2023
07 декабря 2023, 13:15
Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве
Москомархитектура
Читайте нас в: Google Новости
Центр инноваций и импортозамещения построят в Новой Москве к июлю 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Здесь смогут разместиться компании из разных отраслей, например, электроники, машиностроения или IT-сектора», - отметил заммэра.

Трехэтажное здание общей площадью более 14,6 тысячи квадратных метров появится в поселении Воскресенское. В корпусе разместят 20 обособленных секций, каждую из которых оборудуют всем необходимым: раздевалками, научно-исследовательскими помещениями, административными кабинетами и комнатами для приема пищи.

При проектировании фасадов используют сэндвич-панели графитово-серого цвета с добавлением белых вертикальных металлических ламелей и витражного остекления. Особое внимание уделят созданию удобной и доступной среды для маломобильных групп населения.

На прилегающей к будущему центру территории обустроят проезды, тротуары и пешеходные дорожки, а также стоянки для легковых и грузовых автомобилей. На участке появятся малые архитектурные формы, газоны, ограждение и система наружного освещения.

Этот объект станет частью городской программы, направленной на стимулирование создания рабочих мест. Благодаря реализации проекта в столице откроется 230 новых вакансий.

Строительство Рабочие места Москва 2023 Андрей Бочкарев ТиНАО
07 декабря 2023, 10:59
«Декабрь крепит морозы». Москвичей предупредили о тумане и слабом снеге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Погода в Москве и области останется морозной под влиянием обширного антициклона, ожидаются слабый снег и туманы. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Декабрь крепит морозы. Сегодня основную роль в формировании условия погоды в столице будет играть обширный антициклон, на западной периферии которого и окажется мегаполис», - рассказал он.

По его словам, в городе установится облачная погода с прояснениями. В утренние и вечерние часы будут возникать небольшой снег и туманы.

Днем температура в Москве будет -9… -11 градусов, а в Подмосковье - чуть ниже, -8… -13 градусов. Восточный ветер будет от слабого до умеренного, от одного до шести метров в секунду. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет показателя в 763 миллиметра ртутного столба.

В пятницу погодные условия существенно не изменятся: прогнозируется сухая погода и температура воздуха около -11… -13 градусов.

Синоптики также пообещали москвичам неоднородную зиму со скачками температуры

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
07 декабря 2023, 10:48
Лихачевский мост отремонтировали на севере Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Головинском районе Москвы отремонтировали мост через реку Лихоборка. На нем заменили опоры, привели в порядок швы и уложили новый асфальт. О проделанной работе рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта», - подчеркнул он.

На Лихачевском мосту специалисты восстановили балки и опоры пролетного строения, заменили полотно, гидроизоляцию и деформационные швы, обновили перила и другие ограждения, уложили новый асфальт, а также нанесли дорожную разметку.

Бирюков добавил, что на время работ мост не перекрывали полностью, вводили частичное закрытие полос поочередно в каждом направлении.

Всего с 2012 года в Москве капитально отремонтировали десять мостов. Среди них пешеходные и автомобильные сооружения.

Ремонтные работы Москва 2023 Петр Бирюков

Новости по теме