Бизнес-хаб построят в Новой Москве

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«На земельном участке примерно в четыре гектара появится пять многофункциональных зданий общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Здесь обустроят пространства для предприятий малого и среднего бизнеса», - рассказал он.

Бочкарев добавил, что на территории создадут выезды на проспект Куприна и трассу Коммунарка - Остафьево, парковку, а также благоустроят пешеходные зоны. Бизнес-хаб находится на этапе проектирования.

Ранее в Москве заработал центр коллективного пользования Федерального центра беспилотных авиационных систем. На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин.