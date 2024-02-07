Бизнес-центр на севере Москвы достроят в 2025 году

«Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 квадратных метров», - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в проходную часть центра можно будет попасть со стороны Бумажного проезда и из парка, площадь которого составит пять тысяч «квадратов». Его создадут во время работ по благоустройству территории.

В парке обустроят прогулочные бульвары и спортплощадки, а также места, где посетители смогут отдохнуть в тишине. Новое пространство станет точкой притяжения для всех горожан.

Бочкарев пояснил, что площадь бизнес-центра составит 40 тысяч квадратных метров. Проект обойдется инвесторам в девять миллиардов рублей. Первый этаж делового объекта займут кафе, ресторан и магазины. Они будут доступны не только сотрудникам центра, но и всем желающим.

Лицевые стороны бизнес-центра оформят стеклофибробетоном, а также увеличат площадь остекления. Проект также подразумевает строительство двухуровневого подземного паркинга.

На западе Москвы возведут каскадный водопад и площадь с амфитеатром на территории жилого комплекса. Его построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара.