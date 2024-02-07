07 февраля 2024, 19:11

Бизнес-центр на севере Москвы достроят в 2025 году

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В Бумажном проезде на севере Москвы планируют до конца 2025 года достроить деловой центр. Там смогут работать четыре тысячи человек, сообщил информационный центр столичного правительства.

«Отличительной особенностью объекта станет сквозное двусветное лобби площадью 450 квадратных метров», - отметил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, в проходную часть центра можно будет попасть со стороны Бумажного проезда и из парка, площадь которого составит пять тысяч «квадратов». Его создадут во время работ по благоустройству территории.

В парке обустроят прогулочные бульвары и спортплощадки, а также места, где посетители смогут отдохнуть в тишине. Новое пространство станет точкой притяжения для всех горожан.

Бочкарев пояснил, что площадь бизнес-центра составит 40 тысяч квадратных метров. Проект обойдется инвесторам в девять миллиардов рублей. Первый этаж делового объекта займут кафе, ресторан и магазины. Они будут доступны не только сотрудникам центра, но и всем желающим.

Лицевые стороны бизнес-центра оформят стеклофибробетоном, а также увеличат площадь остекления. Проект также подразумевает строительство двухуровневого подземного паркинга.

На западе Москвы возведут каскадный водопад и площадь с амфитеатром на территории жилого комплекса. Его построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара.

Строительство Москва
07 февраля 2024, 19:01
Амфитеатр и каскадный водопад появятся на территории ЖК на западе Москвы
Freepik
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Каскадный водопад и площадь с амфитеатром возведут на территории жилого комплекса в районе Раменки в Москве. О проекте рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

ЖК HideOUT построит компания Dominanta на участке площадью 1,7 гектара. Два жилых здания соединят мостом, в котором разместят инфраструктуру для жителей.

«Во дворе жилого комплекса в 3-м Сетуньском проезде планируется обустроить площадь с амфитеатром и каскадным водопадом, за которым будет создана зона для пикников», - уточнил Бочкарев.

Кроме того, для детей здесь появится двухуровневая площадка, игровые башни с сетками и гамаками для активных игр и скалодром, для спортсменов установят тренажеры и турники, столы для настольного тенниса и кольцо для стритбола, а также пространство для занятия йогой.

Также на территории проложат прогулочный маршрут от каскадного водопада вдоль искусственного ручья. Пространство озеленят полевыми цветами и многолетними растениями.

На западе Москвы построят ЖК с фактурными фасадами и террасами. В его состав войдут шесть жилых корпусов.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
07 февраля 2024, 18:47
Москвичам пообещали аномально холодную погоду до начала следующей недели
РИА «Новости»
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Из-за экстремально холодных арктических воздушных потоков в Москве до конца недели установится аномально холодная погода. Об этом АГН «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Москве прогнозируется сильнейшее вторжение очень холодных воздушных масс, что приведет к такому опасному явлению, как длительный период аномально холодной погоды», - констатировал синоптик.

По его словам, в Москве уже сегодня ночью температура опустится до отметок в минус 15-13 градусов. Днем в четверг столбики термометров покажут минус 10-12 градусов.

В пятницу температура продолжит снижаться, ночью достигнув отметок в минус 18-20 градусов, а днем - минус 10-12 градусов.

Субботней ночью в столице похолодает до минус 22-24 градусов, в области температура снизится до минус 27. В субботу и воскресенье днем будет минус 11-13 градусов.

Мороз продержится в столице до следующего вторника. В понедельник будет минус 12-17, а днем - минус 5-10 градусов, но на следующий день температура воздуха станет расти.

Кроме того, все морозные дни в городе будут солнечными.

Сегодня в Москве сильно похолодало и прошел мощный снегопад. Городские службы перешли на усиленный режим работы.

Россия Погода Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
07 февраля 2024, 18:19
Москвичам рассказали, как в Зеленограде создают карту «Тройка»
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Московская карта «Тройка» появилась более 10 лет назад. За это время изготовили свыше 50 миллионов таких проездных, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«Теперь выпуск транспортной карты не зависит от внешних факторов. Важно, что сама „Тройка“ и чип для нее - на 100% российская разработка, что обеспечит надежность и безопасность поездок наших пассажиров», - отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Тройку» полностью производят на заводе «Микрон» в Зеленограде. До 2019 года проездные карты оснащали иностранными микрочипами. Затем специалисты завода начали разрабатывать отечественные микросхемы.

В цеху кристального производства начинается трехмесячный цикл выращивания микрочипа на кремниевой пластине для «Тройки». Замначальника цеха по управлению производством акционерного общества «Микрон» Марат Билданов пояснил, что в герметичные SMIF-контейнеры помещают до 25 кремниевых пластин. При этом сотрудники загружают их в особой «чистой комнате» с уровнем стерильности, превышающим в сотню раз операционную. До конца цикла нанесения микросхемы двери не открывают. Весь процесс максимально автоматизирован, с пластинами работают только роботы.

Затем в соседнем здании полностью собирают «Тройку». Ключевым процессом является корпусирование микрочипов в COB-модули, обеспечивающие контакт микрочипа с антенной и защищающие его от повреждений. Все действия контролирует оператор на мониторе.

Следующим этапом становится выбор дизайна «Тройки». Оформлением карты занимаются в типографии. Оттуда проездные направляют на завод для прохождения персонализации. Готовые карты доставляют в метрополитен.

Ранее в продаже появился ограниченный тираж тематических карт «Тройка» с изображением панды Катюши из Московского зоопарка.

Метро Дептранс Москвы Карта «Тройка» Максим Ликсутов Москва
07 февраля 2024, 18:07
Около трех километров дорог отремонтируют в поселении Щаповское в Москве
РИА «Новости»
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В Новой Москве в поселении Щаповское реконструируют около трех километров дорог в 2024 году. Об этом сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В округе уже проложили 380 километров дорог, в том числе в Троицке и поселке Мосрентген. Также в 2023-м сдали более 10 километров магистралей в Коммунарке. Теперь работы пройдут в поселении Щаповское.

«Начнем с поселения Щаповского, где нынешнее состояние дорог, к сожалению, далеко не везде соответствует требуемому столичному уровню», - отметил Жидкин.

По улучшенным дорогам будут ходить новые маршруты общественного транспорта, которые, в частности, смогут обслуживать развивающуюся застройку в селе Ознобишино.

Кроме того, по целям Адресной инвестиционной программы до конца 2026 года в ТиНАО запустят более 100 новых километров дорожных магистралей.

Еще 13 тротуаров благоустроят в Истре в 2024 году. Также заасфальтируют и народные тропы к остановкам и социальным учреждениям.

Дороги ТиНАО Москва

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