Бирюлевскую линию метро начали проектировать в Москве

Читайте нас в:

По его словам, благодаря будущей Бирюлевской ветке транспортная ситуация станет лучше для жителей семи районов Москвы. Мэр отметил, что в зоне влияния живет больше полумиллиона человек.

На проектируемой ветке появятся несколько пересадок: «ЗИЛ» Троицкой линии метро и МЦК, «Технопарк» Замоскворецкой линии, «Кленовый бульвар» БКЛ и «Бирюлево» МЖД.

Глава города добавил, что Бирюлевская линия метро четыре раза пересечет Москву-реку. Общая длина перегонов под водными объектами составит километр. Около станций возведут автостоянки и автобусные остановки.

В Москве за 13 лет также возвели или капитально отремонтировали 12 электродепо. Сейчас в Братееве достраивают электродепо «Южное» Замоскворецкой ветки метро.