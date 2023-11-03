03 ноября 2023, 12:06

Бирюков рассказал о благоустройстве парка 40-летия ВЛКСМ в Москве

Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
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На юго-западе Москвы завершили благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. Около памятника Джавахарлалу появилась зона отдыха, рабочие расширили тротуары, а также установили игровые комплексы. Подробнее об итогах обновления территории рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.

«При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории», - подчеркнул он.

В парке появилась скейт-площадка и зона воркаута, а также специалисты восстановили скульптуры и вернули трем фонтам первозданный вид.

Кроме этого, около памятника Джавахарлалу обновили плитку на пешеходных дорожках, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, цветник и установили лавочки.

Также рабочие отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка и систему освещения на всей территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы.

Благоустройство Москва 2023 Петр Бирюков
03 ноября 2023, 12:29
Свыше полутора тысяч московских волонтеров подготовили к выставке-форуму «Россия»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Больше 1,5 тысячи добровольцев прошли обучение для участия в выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 4 ноября. Пополнить ряды волонтерского корпуса можно будет до 31 марта 2024 года, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Больше пяти тысяч человек будут помогать с организацией и проведением этого международного события», - уточнила она.

Заммэра отметила, что волонтеры должны уметь хорошо ориентироваться на ВДНХ и знать историю павильонов, так как они будут помогать посетителям форума в навигации.

Обучение добровольцев представляет собой уроки по технике безопасности и общению с любой категорией гостей, в том числе с детьми и инвалидами. Волонтеры также будут помогать москвичам и туристам разобраться с мобильным приложением форума.

В этом месяце занятия пройдут в очной и заочной форме. После дистанционного обучения активистов пригласят на инструктаж на площадке. Далее волонтерам предстоит пройти тестирование, чтобы подтвердить свои знания. По его результатам участникам выдадут сертификат и справочник с ключевыми сведениями о мероприятии.

Присоединиться к волонтерскому корпусу можно через заявку на сайте ресурсного центра «Мосволонтер».

Ранее в Москве начался прием заявок на конкурс «Доброе сердце столицы». Итоги мероприятия подведут в декабре.

Выставки Волонтеры Москва 2023
03 ноября 2023, 11:08
Павильон «Атом» открыли на ВДНХ в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве на ВДНХ состоялось открытие выставочного павильона «Атом». Участниками церемонии стали зампред правительства Александр Новак, мэр столицы Сергей Собянин, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Глава города отметил, что во время обсуждения проекта будущего павильона предлагались самые простые и сложные варианты - выбрали последний.

«Этот проект воплотился так, как он был задуман, и смотрится еще круче, чем представлялся на чертежах и в буклетах. Так что я поздравляю с открытием павильона. Это большой праздник для ВДНХ, для Москвы, для москвичей и для нашей страны», - сказал мэр.

Перед началом создания музея атомной энергии власти Москвы вместе с ГК «Росатом» в 2016 году провели международный конкурс. В нем победил проект архитектурного бюро UNK project. К возведению объекта приступили в 2017 году на деньги ГК «Росатом».

Выставочный комплекс вместимостью до двух тысяч человек построили в 2023 году в формате science center. Это семиэтажное здание общей площадью 25,3 тысячи «квадратов». В музее посетители смогут ознакомиться с экспозицией, посвященной истории и современным достижениям отечественной атомной энергетики.

Ранее москвичам сообщили, что схема движения на ВДНХ изменится с 3 ноября из-за проведения Международной выставки-форума «Россия».

Выставки Сергей Собянин Москва 2023 ВДНХ
03 ноября 2023, 10:25
Москвичам рассказали об эффективности платформы «Электронный дом»
Сайт мэра и правительства Москвы
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Каждый день в Москве удается закрывать свыше 400 вопросов от пользователей «Электронного дома». Жители на платформе оставляют заявки о недочетах в квартире, подъезде или во дворе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

С момента запуска мобильного приложения и сайта «Электронный дом» специалисты устранили больше 110 тысяч жалоб москвичей, связанных с уборкой, плохой работой лифтов, а также со сломанными дверями в подъезде.

Жители также могут обратиться по поводу благоустройства двора, отсутствия света в подъезде или пожаловаться на поврежденный асфальт около дома. Заявки принимают и по сезонным вопросам. В частности, зимой можно обратиться с требованием убрать снег, сосульки, а осенью или весной сообщить о скоплении воды.

Приложением «Электронный дом» уже пользуются 99% жильцов многоквартирных домов в Москве. Сервисы платформы доступны в мобильном приложении или на сайте ed.mos.ru.

Создав заявку, пользователь может контролировать ее статус в приложении или на сайте. На сроки исполнения задачи влияет ее сложность, в среднем это занимает до недели.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании электричества в 2024 году. Тарифы на электроэнергию могут привязать к объемам потребления.

ЖКХ Технологии Москва 2023
03 ноября 2023, 09:33
Москвичам рассказали о графике работы соцучреждений в ноябрьские праздники
Сайт мэра и правительства Москвы
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В предстоящие праздничные выходные дни расписание социальных учреждений Москвы изменится. Медучреждения перейдут на особый график, организации соцзащиты будут предоставлять услуги на дому, а офисы «Мои документы» закроются 4 ноября, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Территориальные центры соцобслуживания в праздники будут предоставлять услуги на дому. Центры московского долголетия, Центр соцадаптации имени Глинки, его филиалы и круглосуточная мобильная служба «Социальный патруль» будут работать по обычному расписанию.

Все дворцы бракосочетания и архивно-информационный отдел 3 ноября будут работать до 17:00. Все ЗАГСы Москвы 4 ноября закроют. С 5 по 7 ноября будут работать в обычном режиме только дворцы бракосочетания № 1 и 4.

Все государственные ветклиники будут принимать в обычном режиме.

Ранее столичных школьников и их родителей пригласили на праздник в честь Дня народного единства. Во дворцах и центрах творчества для них проведут торжественную программу.

Взрослые поликлиники 4 и 5 ноября будут принимать посетителей с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00. Травмпункты будут работать по аналогичному графику. Домой пригласить врача можно будет 4 и 5 ноября с 09:00 до 15:00. Прежнее расписание останется у дежурных и обособленных аптек, круглосуточных травмпунктов, Центров диагностики и телемедицины и молочно-раздаточных пунктов. Детские поликлиники будут работать 6 ноября с 09:00 до 15:00, а их травматологические отделения - с 08:00 до 22:00. Вызвать врача на дом можно 4 и 5 ноября с 9:00 до 15:00.

Женские консультации, обслуживающие 10 и более участков, будут принимать 4 ноября с 09:00 до 16:00. Все женские консультации будут работать 5 ноября с 09:00 до 16:00, а 6 ноября - с 09:00 до 18:00.

Офисы «Мои документы» приостановят работу 4 ноября. В остальные дни прием будут осуществлять в прежнем режиме.

Праздники Госуслуги Москва 2023

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