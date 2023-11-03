Бирюков рассказал о благоустройстве парка 40-летия ВЛКСМ в Москве
На юго-западе Москвы завершили благоустройство парка 40-летия ВЛКСМ. Около памятника Джавахарлалу появилась зона отдыха, рабочие расширили тротуары, а также установили игровые комплексы. Подробнее об итогах обновления территории рассказал заммэра столицы Петр Бирюков.
«При разработке проекта благоустройства учитывался особый охранный статус этой территории», - подчеркнул он.
В парке появилась скейт-площадка и зона воркаута, а также специалисты восстановили скульптуры и вернули трем фонтам первозданный вид.
Кроме этого, около памятника Джавахарлалу обновили плитку на пешеходных дорожках, отреставрировали исторический гранитный бортовой камень, цветник и установили лавочки.
Также рабочие отремонтировали заезд и парковку возле Большого Московского цирка и систему освещения на всей территории.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги благоустройства на юго-западе столицы.