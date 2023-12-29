Библиотеки, выставочные залы и парки Москвы в праздники будут работать по особому графику

«Столичные учреждения культуры традиционно подготовили для горожан самые разнообразные мероприятия - от раус-программ, выставок, новогодних спектаклей, елок и концертов до зимних развлечений в парках», - уточнил он.

Библиотеки и культурные центры 31 декабря будут работать по обычному расписанию. Посетить взрослые библиотеки в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) можно с 10:00 до 22:00, а детские библиотеки - с 10:00 до 21:00. За пределами ТТК взрослые читальни будут открыты с 12:00 до 22:00, а детские - с 12:00 до 21:00. Учреждения закроют на выходные 1 и 7 января.

Библиотеки и культурные центры, которые представят новогодние программы, ждут посетителей с 2 по 6 января, а также 8 января.

Центральная городская детская библиотека имени Гайдара пригласила москвичей на новогодние мероприятия с 2 по 5 января. В библиотеке-читальне имени Тургенева 4 и 5 января состоится новогодняя елка «Облачные клоуны».

Музеи и выставочные залы 31 декабря, а также с 2 по 8 января работают по обычному графику, 1 января в учреждениях выходной. В Московском зоопарке ждут посетителей 31 декабря до 15:00. С 1 января он начнет работать в обычном режиме - с 09:00 до 17:00.

Москвичей также пригласили отметить Новый год на ВДНХ. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.