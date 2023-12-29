29 декабря 2023, 09:59

Библиотеки, выставочные залы и парки Москвы в праздники будут работать по особому графику

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В новогодние каникулы часть культурных учреждений Москвы перейдет на особенный график работы. Жмтелей и гостей мегаполиса ждет множество праздничный событий, сообщил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

«Столичные учреждения культуры традиционно подготовили для горожан самые разнообразные мероприятия - от раус-программ, выставок, новогодних спектаклей, елок и концертов до зимних развлечений в парках», - уточнил он.

Библиотеки и культурные центры 31 декабря будут работать по обычному расписанию. Посетить взрослые библиотеки в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК) можно с 10:00 до 22:00, а детские библиотеки - с 10:00 до 21:00. За пределами ТТК взрослые читальни будут открыты с 12:00 до 22:00, а детские - с 12:00 до 21:00. Учреждения закроют на выходные 1 и 7 января.

Библиотеки и культурные центры, которые представят новогодние программы, ждут посетителей с 2 по 6 января, а также 8 января.

Центральная городская детская библиотека имени Гайдара пригласила москвичей на новогодние мероприятия с 2 по 5 января. В библиотеке-читальне имени Тургенева 4 и 5 января состоится новогодняя елка «Облачные клоуны».

Музеи и выставочные залы 31 декабря, а также с 2 по 8 января работают по обычному графику, 1 января в учреждениях выходной. В Московском зоопарке ждут посетителей 31 декабря до 15:00. С 1 января он начнет работать в обычном режиме - с 09:00 до 17:00.

Москвичей также пригласили отметить Новый год на ВДНХ. Гостям представят концерты и ледовые перформансы.

Выставки Зоопарки Новый год Москва 2023
29 декабря 2023, 09:09
Москвичей предупредили об изменении движения в районе закрытых станций оранжевой ветки метро
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Участок «Новые Черемушки» — «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января из-за работ над теплосетью. По этой причине с 2 по 9 января на юге, юго-западе и в центре Москвы изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Для пассажиров запустят бесплатные автобусы вдоль закрытого участка. На проспекте 60-летия Октября и Профсоюзной улице (до станции «Новые Черемушки») будут работать шесть километров временных выделенных полос, чтобы автобусы курсировали без задержек. По временным «выделенкам», а также уже имеющейся полосе на Ленинском проспекте будет доступен проезд только для общественного транспорта.

На 14 участках на время запретят парковку. Автомобили нельзя будет оставить в районе Профсоюзной улицы, проспекта 60-летия Октября, дублера Ленинского проспекта и улицы Академика Пилюгина.

Также нельзя будет выехать из двора дома № 2, а на Ленинском проспекте и с Донской улицы в проезд Апакова. С Донской улицы в проезд Апакова разрешат выезд по Ленинскому проспекту, Шаболовке или Мытной улице. На четырех соседних участках Ленинского проспекта и Профсоюзной улицы ограничат движение. На съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону Подмосковья будут доступны только две полосы из четырех.

Два ранее закрытых выхода со станции метро «Славянский бульвар» в Москве снова откроют 29 декабря. Будут работать первый и третий выходы.

Участок «Новые Черемушки» - «Октябрьская» Калужско-Рижской линии метро закроют с 3 по 8 января из-за работ над теплосетью. По этой причине с 2 по 9 января на юге, юго-западе и в центре Москвы изменится схема движения транспорта, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Дороги Машины Метро Москва 2023
29 декабря 2023, 08:33
Потепление и ледяной дождь придут в Москву в пятницу
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Предновогодняя рабочая неделя в Москве завершится потеплением и осадками. Жителей столицы ждут снег и ледяной дождь, сообщила РИА «Новости» специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, 29 декабря будет облачная погода, выпадет мокрый снег, местами возможен ледяной дождь. В дневное время суток в Москве температура воздуха приблизится к нулю градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 3… 2 градуса.

Ветер в столице подует с юго-запада со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

На Москву и область также надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов. В последний день 2023 года будет облачно, возможны снегопады.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
28 декабря 2023, 19:27
Московский производитель картонной упаковки увеличил объемы производства
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Одна из ведущих компаний, занимающихся производством одноразовой картонной упаковки, увеличила объемы изготавливаемой продукции в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом. Предприятие «Ламбулиз» выпустило более 600 миллионов единиц товаров. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Завод начал работать еще в 1972 году и одним из первых начал выпускать картонные коробки Gable Top. Компания завоевала лидерство в этой сфере и поставляет упаковку на крупнейшие предприятия России.

В Москве сейчас работают свыше четырех тысяч площадок, на которых трудятся порядка 720 тысяч человек. Каждый год в столице открываются 40-50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Для их поддержки город разработал более 20 мер поддержки и антикризисных инструментов.

Овчинский подробно рассказал о новой производственной линии, позволяющей выпускать до 20 миллионов единиц упаковки «ролл-топ». По его словам, за год «Ламбумиз» произвел больше 18 тысяч тонн ламинированного картона, использующегося для создания асептической упаковки Gable Top и тары «ролл-топ». Предприятие также обзавелось флексографической машиной для печати на гибких материалах, бобинорезательной машиной для резки ролей гибкой упаковки и оборудованием для высокоточной поперечной резки картона.

Директор компании Александр Абалаков заявил, что поддержка со стороны столицы оказалась очень важной для предприятия. Он объяснил, что «Ламбулиз» смог расширить и усовершенствовать ассортиментную линейку упаковки, а также запустил производство увеличенного объема.

«В октябре 2023 года наше предприятие заняло второе место в номинации „Рост производительности труда“ премии PromMOSCOW», - заключил директор.

Он рассказал о развитии систем мер поддержки московских промышленников и отметил, что предприятия активно наращивают объемы производства. Овчинский напомнил, что московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства предоставляет компаниям льготные инвестиционные кредиты.

«Так, 100 миллионов рублей фонд выделил производителю одноразовой посуды „Ламбумиз“. Средства компания направила в расширение парка оборудования и увеличение объемов выпуска упаковки для молока и молочных продуктов», - отметил он.

Промышленность Москва 2023
28 декабря 2023, 19:19
Активистка из Москвы заявила о выдвижении в президенты России
Viktor Chernov/Russian Look/globallookpress
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В Москве жилищная активистка Юлия Аверина заявила о выдвижении в президенты России. Женщина уже подала в ЦИК заявление о регистрации на статус кандидата, сообщил Telegram-канал команды Activatica.org.

Аверина записала видеобращение у здания избиркома. В нем она заявила о неработающих в России жилищных программах, о большом числе людей, оставшихся без доступного жилья.

«Президент не готов защищать базовое право людей - не быть бездомными. Я решила сделать заявление о том, что выдвигаюсь в президенты Российской Федерации, чтобы решать эту проблему», - сказала Аверина.

Она добавила, что 14 декабря в Мосгордуме провели круглый стол по вопросам жилья. Однако на встрече не было ни одного профильного чиновника. Активистка напомнила, что во время «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным этой темы не коснулись и вовсе.

«Восемь миллионов оставшихся без дома граждан - немыслимая цифра. Они и голосовать не могут, потому что не имеют прописки из-за нарушения МВД и судами закона о регистрации», - подчеркнула она.

Аверина призвала писать ей в личные сообщения тем, кто хочет поддержать ее или стать волонтером выборной кампании.

Прием документов от самовыдвиженцев в президенты России завершился 27 декабря. Для этого им было необходимо собрать инициативную группу не менее чем из 500 человек, которая бы приняла решение о выдвижении кандидата. Помимо этого, претенденту на пост нужно передать в ЦИК согласие на участие в выборах, сведения о доходах и другие документы.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в дистанционном электронном голосовании на президентских выборах в 2024 году потенциально смогут принять участие около 38 миллионов россиян. Это больше трети избирателей.

ЦИК РФ Выборы президента РФ Москва 2023

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