Без сверхъестественного. Какой будет погода в Москве на выходных
Москве пообещали дожди, грозы и сильный ветер. Когда в столицу вновь придет непогода и чего ждать в выходные, рассказал 360.ru синоптик Александр Шувалов.
«Прошедший сегодняшний дождь нас уже больше не побеспокоит», - заверил метеоролог.
Он уточнил, что следующая фронтальная зона - с дождями, грозами и порывистым ветром - подойдет в ночь с четверга на пятницу и сохранится до второй половины дня. В выходные же собеседник 360.ru призвал не ожидать осадков.
«Сверхъестественного ничего не будет», - уточнил он.
По словам Шувалова, сильные ливни пройдут, но только в отдельных районах.
Неделю назад ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жаркая погода установилась в регионе надолго и пойдет на спад только во второй половине июля.