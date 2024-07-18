Без сверхъестественного. Какой будет погода в Москве на выходных

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«Прошедший сегодняшний дождь нас уже больше не побеспокоит», - заверил метеоролог.

Он уточнил, что следующая фронтальная зона - с дождями, грозами и порывистым ветром - подойдет в ночь с четверга на пятницу и сохранится до второй половины дня. В выходные же собеседник 360.ru призвал не ожидать осадков.

«Сверхъестественного ничего не будет», - уточнил он.

По словам Шувалова, сильные ливни пройдут, но только в отдельных районах.

Неделю назад ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что жаркая погода установилась в регионе надолго и пойдет на спад только во второй половине июля.