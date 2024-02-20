20 февраля 2024, 11:06

Бесплатные мероприятия подготовили для москвичей в День защитника Отечества

РИА «Новости»
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В Москве ко Дню защитника Отечества подготовили обширную праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные мероприятия в музеях, парках и на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На ВДНХ 23 февраля с 12:00 стартуют лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны. Большая часть событий состоится в павильоне № 19.

Музей городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 в 15:00 представит экскурсию «Тайны Вечного огня». Гостям расскажут о профилактических работах по сохранности памятного пламени.

В 15:00 москвичей и туристов ждут на экскурсии на выставке «Мужские образы ВДНХ».

На выставке-форуме «Россия» в пространстве Москвы 23 февраля в 18:00 артисты выступят с праздничным концертом.

Посетители музея славянской письменности «Слово» в 19:00 смогут поучаствовать в бесплатной тематической экскурсии «Великие мужи желают слово молвить».

Центр «Космонавтика и авиация» в 19:30 проведет экскурсию «Герои космоса». Гости узнают о биографиях космонавтов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о трудностях, возникающих на орбите Земли.

Москвичам также не придется платить за парковку 23 и 24 февраля. В честь Дня защитника Отечества в пятницу и субботу автостоянка на всех столичных улицах будет бесплатной.

Выставки Экскурсии 23 февраля ВДНХ Москва
20 февраля 2024, 10:31
Москвичей «серебряного» возраста пригласили на курсы для любителей моды
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Проект «Московское долголетие» подготовило курсы для пожилых горожан, которые увлекаются модой. К занятиям приступили уже свыше 18,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Больше 250 групп сформировали по направлению «Красота и стиль» для обучения пожилых москвичей. Участников проекта на мастер-классах научат наносить макияж, ухаживать за волосами и кожей, а также ознакомят с историей моды.

Кроме того, для пенсионеров открыли школу моделей, где можно освоить мастерство дефилирования, позирования перед камерой, а также узнать о правильном подборе образов.

После обучения многие москвичи выступают на больших городских площадках. К примеру, пенсионеры стали участниками трех сезонов «Мастерской дизайнеров». Они представили 15 авторских коллекций вместе с известными модельерами.

Помимо этого, участники проекта увлекаются литературой. На днях центр московского долголетия на Малой Дмитровке презентовал книгу «Москва долголетняя». В ней собрано около 100 произведений 51 автора «серебряного» возраста.

Мода Пенсионеры Активное долголетие Москва
20 февраля 2024, 10:23
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве до вечера среды. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о скользких дорогах, объявленное вчера до 11:00, сохранится в столичном регионе до вечера 21 февраля.

«Период предупреждения - до 21:00 21 февраля», - объявили синоптики.

При этом в городе будет морозно. Вторник, 20 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов.

Холод сохранится и в среду, но уже к концу недели погода начнет меняться и становиться более комфортной. В четверг пройдет небольшой снег.

В праздничные выходные в Москве значительно потеплеет. В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Однако снег в столице окончательно сойдет только в первой декаде апреля.

Гидрометцентр РФ Погода Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 09:52
Москва продаст с молотка здание около Донского монастыря
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В Москве через аукцион продадут одноэтажное здание, расположенное рядом с Донским монастырем. Объект свободного назначения подойдет под различные коммерческие цели, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Здание площадью в 14,8 «квадратов» построили в 1960 году. Рядом с ним расположены остановки общественного транспорта, в пешей доступности станция метро «Шаболовская». Цену объекта определят во время торгов.

Для участия в них необходимо подать заявку до 28 февраля.

Торги состоятся 12 марта в онлайн-режиме на электронной торговой площадке «Росэлторг». Участникам нужно зарегистрироваться и иметь квалифицированную электронную подпись.

Город также выставил на аукцион 25 машино-мест в подземном гараже в Таганском районе. Торги проведут 29 февраля и 1 марта. Площадь лотов составляет от 15 до 18 квадратных метров.

Аукционы Недвижимость Бизнес Москва
20 февраля 2024, 09:20
Свыше 350 спортплощадок открыли в московских образовательных организациях
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В Москве открыты 354 спортплощадки на базе образовательных организаций. Они доступны для всех желающих во внеучебное время, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Это лыжные трассы, катки с естественным льдом и снежные горки. Когда там не занимаются ученики, они открыты для всех горожан», - уточнил он.

Глава города отметил, что у Московского дворца пионеров жители столицы могут посетить стадион, заняться спортом на любой из двух лыжных трасс, а также на хоккейной коробке и на катке, который оснащен раздевалками.

В Центре творчества «Гермес» для посетителей доступны три катка. Там можно принять участие в мастер-классах по безопасному катанию, эстафетах на коньках и развлекательных интерактивных программах.

В Центре творчества «Пресня» проводят занятия для детей, а в свободное от уроков время на каток приглашают всех желающих.

Собянин также рассказал, что за этот год в Москве отремонтируют 56 спортивных объектов. Работы проведут по новому стандарту, включая обустройство комфортных спортивных зон и мест ожидания.

Спортсмены Сергей Собянин Москва

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