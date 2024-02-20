Бесплатные мероприятия подготовили для москвичей в День защитника Отечества

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На ВДНХ 23 февраля с 12:00 стартуют лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны. Большая часть событий состоится в павильоне № 19.

Музей городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 в 15:00 представит экскурсию «Тайны Вечного огня». Гостям расскажут о профилактических работах по сохранности памятного пламени.

В 15:00 москвичей и туристов ждут на экскурсии на выставке «Мужские образы ВДНХ».

На выставке-форуме «Россия» в пространстве Москвы 23 февраля в 18:00 артисты выступят с праздничным концертом.

Посетители музея славянской письменности «Слово» в 19:00 смогут поучаствовать в бесплатной тематической экскурсии «Великие мужи желают слово молвить».

Центр «Космонавтика и авиация» в 19:30 проведет экскурсию «Герои космоса». Гости узнают о биографиях космонавтов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о трудностях, возникающих на орбите Земли.

Москвичам также не придется платить за парковку 23 и 24 февраля. В честь Дня защитника Отечества в пятницу и субботу автостоянка на всех столичных улицах будет бесплатной.