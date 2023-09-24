Барельефы доходного дома усадьбы Салтыковых отреставрируют в Москве

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«Три исторических барельефа доходного дома усадьбы Салтыковых - один со стороны Никольской улицы, два других со стороны Богоявленского переулка - находились в аварийном состоянии. В настоящее время их бережно демонтировали и перевезли в реставрационные мастерские», - уточнил он.

Несмотря на то, что у здания нет статуса объекта культурного наследия, за сохранностью всех ценных элементов следят представители Мосгорнаследия.

Доходный дом усадьбы Салтыковых (Чижовского подворья) находится на Никольской улице. Его возводили поэтапно. Осовременили здание примерно в 1960 году, все его части объединили одним фасадом в стиле эклектики. В XVII - первой половине XVIII века домом владели князь Федор Телятевский и бояре Салтыковы, а с конца XVIII века - Потемкин. До революции дом принадлежал купцам Чижовым. В конце XIX века здание заняли магазины и разные компании.

Ранее специалисты приступили к капитальному ремонту и реставрации особняка в центре Москвы. Работы проведут до конца 2024 года.