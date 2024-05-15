Багреева: контрактная система Москвы поможет развить конкурентную среду

Она напомнила, что московская экономика является лидирующей среди российских городов. Объем закупок заказчиков Москвы составил около 1,8 триллиона рублей.

«Всего за 20 лет объем закупок Москвы у малого бизнеса превысил три триллиона рублей», - отметила она.

Важную роль в поддержке как малого предпринимательства, так и регионов выполняет Портал поставщиков Москвы, который начал работать в 2013 году. Его целью является автоматизация процедур закупок малого объема. За 11 лет его работы число поставщиков увеличилось до 330 тысяч, 90% из них представляют малый бизнес.

Москва формирует для регионов большой объем госзаказа, и с каждым годом эти показатели растут. За последние пять лет объем вырос почти в три раза и составил в прошлом году почти 300 миллиардов рублей.

«Одновременно с этим увеличивается доля закупок товаров, производимых в России и дружественных странах, в частности в Евразийском экономическом союзе», - добавила Багреева.

По ее словам, еще одним важным направлением контрактной системы столицы стала поддержка субъектов малого предпринимательства. Для них госзаказы являются инструментом для развития бизнеса и расширения географии продаж. Багреева рассказала, что за последние 20 лет ежегодный объем закупок у малого бизнеса увеличился более чем в 100 раз, достигнув планки в 400 миллиардов рублей по итогам 2023 года.

Этот портал представляется на платформе лучших российских практик «Смартека». Его также включили в «Белую книгу» ФАС России.

Инструменты госзаказа являются одной из необходимых мер поддержки российских поставщиков, включая промышленные предприятия и малый бизнес, заключила Багреева.