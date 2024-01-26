Автосалон у станции МЦК Зорге расширят почти на треть
В Москве реконструируют два корпуса автосалона и построят здание для обслуживания автомобилей возле станции МЦК Зорге. Об этом рассказала глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Сейчас на участке площадью 1,1 гектара находится дилерский центр, в состав которого входят два корпуса с зонами технического обслуживания автомашин и мотоциклов», - уточнила она.
По ее словам, рядом построят еще один корпус площадью 7,5 тысячи квадратных метров, а все здания соединят между собой. Таким образом, их общая площадь достигнет 25,5 тысячи «квадратов».
Ранее стало известно, что на территории Рублево-Архангельского на западе Москвы появится центр по комплексному уходу и поддержке пожилых людей. Его площадь составит 21 тысячу квадратных метров.