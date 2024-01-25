Авторский маршрут от хореографа появился на портале «Узнай Москву»

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Гостям предложат остановиться у Театра имени Маяковского, а еще одним пунктом маршрута станет Московская государственная консерватория имени Чайковского. Во время прогулки предусмотрено посещение дома 100 роялей и храм Воскресения Словущего на Успенском Вражке. Завершающей точкой пути станет экскурсия около здания МХТ имени Чехова в Камергерском переулке.

«Новый маршрут - часть спецпроекта, посвященного юбилею Школы-студии МХАТ, в которой Алла Сигалова на протяжении многих лет заведует кафедрой пластического воспитания», - уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Жители и гости мегаполиса смогут прогуляться по московским лабиринтам жизни заслуженной артистки России, увидеть знаменательные исторические места, которые связаны и с другими популярными артистами.

Интерактивная карта включает все точки маршрута и дополнительную информацию о каждой локации. Пользователи также смогут пройтись по авторскому маршруту ректора Школы-студии МХАТ Игоря Золотовицкого и ученицы Олега Ефремова, режиссера Марины Брусникиной.

Москвичи также выберут новую экскурсию для Музея транспорта. Участники могут проголосовать за один из трех вариантов или оставить решение за специалистами.