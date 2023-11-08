Автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в 2025 году

«Сейчас на объекте ведутся работы по укрупнительной сборке конструкций», - отметил Загрутдинов.

Новый мост обеспечит удобное сообщение для жителей Филевского Парка со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро. Его протяженность составит 231 метр. Уже готовы опоры конструкции. На мосту появятся две полосы движения в каждом направлении, а также тротуары по обеим сторонам. Один из них оборудуют велосипедными дорожками.

В районе Мневниковской поймы также появится автомобильный мост через Москву-реку возле Новозаводской улицы. В будущем на этой территории построят еще два пешеходно-велосипедных моста - на Островную улицу и в парк Фили.

Ранее в Мневниках началось строительство эстакады через Северо-Западную хорду.