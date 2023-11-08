08 ноября 2023, 13:06

Автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева введут в 2025 году

Москомархитектура
Читайте нас в: Google Новости

Автомобильный мост через Москву-реку между Мневниковской поймой и районом Филевский Парк откроют для эксплуатации в 2025 году. Об этом сообщил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

«Сейчас на объекте ведутся работы по укрупнительной сборке конструкций», - отметил Загрутдинов.

Новый мост обеспечит удобное сообщение для жителей Филевского Парка со станцией «Мневники» Большой кольцевой линии метро. Его протяженность составит 231 метр. Уже готовы опоры конструкции. На мосту появятся две полосы движения в каждом направлении, а также тротуары по обеим сторонам. Один из них оборудуют велосипедными дорожками.

В районе Мневниковской поймы также появится автомобильный мост через Москву-реку возле Новозаводской улицы. В будущем на этой территории построят еще два пешеходно-велосипедных моста - на Островную улицу и в парк Фили.

Ранее в Мневниках началось строительство эстакады через Северо-Западную хорду.

Строительство Дороги Москва 2023
08 ноября 2023, 13:55
Дом по реновации построят в Академическом районе Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Академическом районе Москвы на юго-западе столицы построят дом по программе реновации. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Новостройка будет состоять из пяти секций. В ней построят 544 квартиры, в том числе 186 однокомнатных, 265 двухкомнатных и 93 трехкомнатных. Некоторые квартиры адаптируют для проживания маломобильных граждан. В жилых помещениях монтируют осветительные приборы, двери, кухонную мойку и плиту, новую сантехнику.

На первом и втором этажах здания появятся магазины, салоны, аптеки и другие предприятия сферы услуг. Придомовую территорию благоустроят. В здании появится подземная парковка.

Ранее стало известно, что новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы введут в эксплуатацию в 2024 году. Здание начали строить в шаговой доступности от станции метро «Люблино» на Совхозной улице.

Строительство Москва 2023 Реновация в Москве
08 ноября 2023, 12:10
Технологическую часть вокзала «Варшавская» в Москве завершили на 50%
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве построили около половины объектов, включенных в технологическую часть вокзала «Варшавская». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На участке площадью более 12 гектаров началось строительство отстойно-разворотной площадки для городского транспорта, перехватывающей парковки и стоянки такси, а также здания конечной станции для городского пассажирского транспорта.

Вскоре завершатся работы по укладке верхнего дорожного покрытия на локальной улично-дорожной сети проекта. Началось устройство пешеходных дорожек и тротуаров, а также укладка бортового камня. Специалисты запустили реконструкцию Каширского проезда, в рамках которой расширят проезжую часть и добавят дополнительные полосы для движения.

Общая площадь работ составит более 13,5 тысячи квадратных метров.

Ранее отделочные работы начали в вестибюле станции «Лианозово» в Москве.

Строительство Москва 2023 Андрей Бочкарев
08 ноября 2023, 11:59
Территорию возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в Москве благоустроили
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты комплекса городского хозяйства провели благоустройство территории возле Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни в ТиНАО. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Через три года эта обитель отметит двухсотлетие со дня основания, в связи с этим настоятельница обратилась к городским властям с просьбой помочь в проведении благоустройства», - рассказал заммэра.

В рамках проекта специалисты установили лавочки, организовали парковочное пространство для автомобилей и стоянку для автобусов паломнических групп. Возле монастыря появилось более 50 фонарей с энергоэффективными светильниками.

На последнем этапе благоустройства территории возле монастыря разбили 4,9 тысячи квадратных метров газона и около 170 тысяч квадратных метров цветников. Специалисты также высадили 50 деревьев и почти 240 кустарников.

Благоустройство ЖКХ Строительство Москва 2023 Петр Бирюков
08 ноября 2023, 10:48
Реставрацию доходного дома Абрикосова завершили в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Реставрация доходного дома с квартирой купца Абрикосова в Потаповском переулке в Москве завершилась. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Уникальный архитектурный комплекс XVII века с высокой аркой, ведущей во внутренний двор, пережил несколько перестроек и пожаров, но в нем сохранились оригинальные купеческие интерьеры. В советское время здание переоборудовали для коммунального жилья, а сверху добавили два дополнительных этажа с целью увеличения жилой площади.

На момент начала реставрационных работ дом находился в аварийном состоянии. Однако специалисты успешно восстановили фасады, планировку и интерьеры, отражающие атмосферу быта последних владельцев дома до революции - семьи купцов Абрикосовых. Они занимали квартиры на первом и втором этажах здания.

Ранее Сергей Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

Новости по теме