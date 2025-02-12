12 февраля 2025, 11:23

Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино

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Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В конце прошлого года в строй ввели первые два корпуса промышленного парка общей площадью около 20 тысяч квадратных метров. Всего там планируется возвести пять корпусов, их суммарная площадь составит около семи гектаров, а число рабочих мест достигнет 2,8 тысячи.

Запускать проекты в парке можно будет в кратчайшие сроки, поскольку производственный блок полностью готов к установке оборудования, а офисные здания предлагаются уже с отделкой. Его резидентами уже стали компании по выпуску промышленного оборудования, косметики, медицинских изделий, оборудования для телекоммуникаций и другие высокотехнологичные предприятия.

Программа стимулирования мест приложения труда действует уже четыре года. За это время заключили более 140 соглашений с инвесторами, которые позволят создать более шести миллионов квадратных метров недвижимости - не только промышленных предприятий, но и офисных и торговых зданий, а также учреждений культуры и спорта.

«Компания расширяет производственные мощности и запустит в одном из корпусов „Сенькина“ автоматизированную линию по выпуску автомобильных подшипников», - добавил он.

Работать на предприятии будут до 20 человек.

Рабочие места Промышленность Правительство Москвы Москва
11 февраля 2025, 15:42
Сокольническую линию московского метро решили продлить до Щербинки
РИА «Новости»
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Сокольническую линию столичного метро продлят. Распоряжение о подготовке проекта опубликовали на официальном сайте комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Новые остановки метро в Москве планируют открыть от станции «Потапово» в район Щербинка. Границы проекта на опубликованной схеме представили в форме «вилки». От станции «Улица Горчакова» ветку будут продлевать либо до Остафьевского шоссе, либо до Щербинки.

Окончательный вариант проекта должны подготовить в 2025–2026 годах.

Ранее на транспортной выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030» представили будущую схему метро Москвы. Жители Московской области могут найти на ней свои станции МЦД.

В частности, на карте обозначили месторасположение новых линий подземки и новые станции на существующих линиях - «Южный порт» на Люблинско-Дмитровской ветке, «Достоевскую» на Кольцевой, «Гольяново» на Арбатско-Покровской и «Потапово» на Сокольнической.

Метро МЦД Метро Москвы Москва
11 февраля 2025, 12:54
Москвичам в 2024 году выдали около 50 млн продуктовых наборов на молочных кухнях
РИА «Новости»
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В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов — витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Наборы выдают бесплатно детям, беременным и кормящим. Ракова подчеркнула, что московские власти стремятся к тому, чтобы детство и материнство горожан проходило в благополучных условиях, заботе и комфорте.

«Обеспечение семей льготным питанием - одна из ключевых мер социальной поддержки, которую мы можем оказать. Но очень важно не просто выдавать бесплатные продуктовые наборы, а сделать это максимально комфортно для москвичей», - добавила она.

В столице отремонтировали 156 молочно-раздаточных пунктов, из них только 72 - в прошлом году. Город также запустил удобный цифровой сервис для получения продуктов питания: теперь, пояснила Ракова, достаточно показать специальный QR-код из электронной медкарты.

В состав наборов включили молочные смеси, творог, овощные и фруктовые пюре, соки. Общий вес выданного питания в 2024 году превысил 50 тысяч тонн.

Обеспечение бесплатными продуктами питания беременных, кормящих, детей в возрасте до трех лет и ребят до семи лет из многодетных семей - одна из мер социальной поддержки в Москве. Ее также предоставляют подросткам до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также детям-инвалидам до 18 лет.

Подать заявление на получение питания можно онлайн. Его выдадут горожанам, которые прикреплены к городской поликлинике или женской консультации, имеют постоянную регистрацию в столице, а также действующий или временный полис ОМС, выданный в Москве.

В 2024 году на молочных кухнях Москвы жители столицы получили порядка 50 миллионов продуктовых наборов - витаминизированные соки и молоко, а также творог, овощные и фруктовые пюре. Об этом рассказала заммэра города по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Дети Питание Семья Анастасия Ракова Москва QR-коды
10 февраля 2025, 19:08
В Сколкове возведут комплекс онкобольницы на 60 тысячах кв. метров
РИА «Новости»
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Строительство лечебно-диагностического комплекса онкологической больницы завершают в Сколкове. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В составе два корпуса - амбулаторно-стационарный и операционно-реанимационный. Их оснастят современным медицинским оборудованием - аппаратами МРТ, КТ, ангиографами и другими. Площадь превысит 60 тысяч квадратных метров.

«Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам», - подчеркнул мэр.

Накануне он рассказал, что число хирургических операций в Москве , которые проводят роботы, по сравнению с 2023 годом выросло в 2,2 раза. Чаще всего такие операции выполняют, по словам мэра, именно онкобольным. Кроме того, Собянин рассказал, что новые технологии позволяют пациентам быстрее восстанавливаться после хирургических вмешательств на сердце.

Больницы Строительство Инновационный центр «Сколково» Сергей Собянин Москва
10 февраля 2025, 15:22
Спектакли о Великой Отечественной войне представят в Малом театре к 80-летию Победы
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Малый театр готовит к 80-летию Победы показ спектаклей на тему Великой Отечественной войны. Это уже полюбившиеся зрителям «Большая тройка (Ялта 45)» и «Летят журавли», премьера по пьесе И. Стаднюка «Белая палатка» и показ дипломного спектакля «Сороковые, роковые…» студентов Щепкинского театрального училища.

О планах Малого театра на юбилейный год Победы рассказал на творческой встрече из цикла «Диалог времен» главный режиссер Алексей Дубровский.

В апреле на Исторической сцене пройдут публичные читки пьес, победивших в драматургическом конкурсе Малого «Мировая - Мировая (1914–1945 годов)». К юбилейной дате в Новом Щепкинском фойе откроется выставка «Малый театр - фронту».

Во время Великой Отечественной войны целую эскадрилью подарил Малый театр нашим войскам, самолеты приобретали на средства, собранные артистами. Обломки одного из них весной прошлого года нашли в Калининградской области.

«Сейчас идут исследования, ищут имена пилотов. Эти обломки прибудут сюда и будут выставлены здесь на этой выставке в память о Победе и об этой эскадрилье», - рассказал главный режиссер Алексей Дубровский.

Очередная встреча в рамках программы «Диалог времен», в которой участвовали студенты и педагоги МГУ, Университета Правительства Москвы, участники «Движения первых», прошла после спектакля «Большая тройка (Ялта-45)». Показ приурочили к 80-летию Ялтинской конференции.

Спектакль, главные роли в котором исполняют народные артисты России Василий Бочкарев, Владимир Носик и Валерий Афанасьев, идет с 2020 года и неизменно собирает полный зал.

Спектакль Театры Великая Отечественная война

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