Автобусы и электробусы начали готовить к зиме в Москве
Специалисты начали подготовку наземного городского транспорта к зиме. Для удобства пассажиров на маршруты запустили почти 120 дополнительных машин, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой», - уточнил он.
Транспорт готовят к холодам по нескольким направлениям. В частности, водителей инструктируют в области безопасного вождения в сложных погодных условиях. Подготавливают снегоуборочную технику и противогололедные реагенты для бесперебойной работы транспорта в снегопады.
На маршруты выпустили дополнительные автобусы и электробусы, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.
Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.