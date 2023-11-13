Автобусы и электробусы начали готовить к зиме в Москве

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«Для нас важно обеспечить пассажирам комфортные и безопасные поездки в любое время года. По поручению Сергея Собянина мы готовим городской транспорт к работе зимой», - уточнил он.

Транспорт готовят к холодам по нескольким направлениям. В частности, водителей инструктируют в области безопасного вождения в сложных погодных условиях. Подготавливают снегоуборочную технику и противогололедные реагенты для бесперебойной работы транспорта в снегопады.

На маршруты выпустили дополнительные автобусы и электробусы, чтобы сократить время ожидания транспорта на остановках.

Строительство электробусного парка «Салтыковка» завершилось в Новокосине. Его планируют открыть до конца 2023 года.