Асфальт заменили на улице Юности в Зеленограде
Московские коммунальщики заменили дорожное покрытие проезжей части и тротуаров на улице Юности в Зеленограде. Об этом сообщили на официальном сайте мэра и правительства столицы.
У полотна истек гарантийный срок службы, так как последний раз его ремонт проводили в 2014 году. Необходимость в проведении работ также появилась из-за образования колейности, нарушающей безопасность дорожного движения.
«В работах задействовали 13 специалистов и семь единиц спецтехники. Площадь обновленного покрытия составила более 35 тысяч квадратных метров», - уточнили в пресс-службе столичной мэрии.
Ремонт полотна проводили ночью, частично ограничивая движение транспорта. После выполнения работ на дорогу нанесли износостойкую разметку.
Ранее свыше 185 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия обновили на Каширском шоссе в Москве.